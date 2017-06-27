Климкин посетит Италию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 июня осуществит рабочий визит в Италию, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В Риме Климкин проведет переговоры с итальянским коллегой Анджелино Альфано, будет иметь ряд встреч с руководителями парламентских фракций и выступит на заседании комитета по иностранным делам Палаты депутатов Италии.

Целью визита является активизация украинско-итальянского двустороннего сотрудничества, в частности обсуждение подготовки очередного заседания Украинско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству под председательством министров иностранных дел.

"В ходе встреч также будут подниматься вопросы взаимодействия между Украиной и ЕС, вопросы противодействия российской агрессии, в т. ч. сохранение единой позиции международного сообщества в давлении на Москву с целью вывода российских войск с территории Украины", – говорится в сообщении ведомства.



Климкин: У США есть идеи по давлению на Россию

Напомним, ранее в рамках рабочего визита в Таиланд Климкин подписал торговое соглашение с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем.

Источник: korrespondent.net