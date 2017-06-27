Санкции против РФ: сенаторы США нарушили процедуру

Законопроект с усиленным пакетом санкций против России, который был принят почти единогласно в Сенате США, не имеет юридической силы из-за нарушения процедуры его утверждения. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.

"Решение Сената было принято с нарушением процедуры, поэтому пока законопроекта не существует", – отметил он.

При этом Спайсер не стал комментировать позицию президента Дональда Трампа по поддержке дополнительного давления на Россию и отметил, что глава государства говорил много раз, что не будет сообщать о своих намерениях.



СМИ: У Трампа осудили проект санкций против России

Напомним, 14 июня Сенат США принял законопроект, который вводит дополнительные санкции против России и существенно уменьшает полномочия президента относительно отмены действующих санкций.

Источник: korrespondent.net