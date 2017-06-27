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27. 06. 2017

Прокурор Бразилии обвинил президента страны в коррупции

 
Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишела Темера в получении взятки, сообщает Reuters.
 
Обвинение направлено в Верховный суд. Согласно бразильскому законодательству, нижняя палата Конгресса должна теперь проголосовать, разрешить ли суду начать слушания по делу президента.

Генпрокурор начал расследование о коррупции и препятствовании правосудию в отношении Темера в прошлом месяце.

Экс-президенту Бразилии предъявили новые обвинения в коррупции
 
Напомним, президента Бразилии Мишеля Темера подозревают в попытке подкупить бывшего спикера парламента.

Источник: korrespondent.net
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