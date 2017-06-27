Трамп предложил Сенату кандидатуру нового директора ФБР

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований, сообщает пресс-служба Белого дома.

О выдвижении Рэя на пост главы ФБР американский лидер официально объявил 7 июня. Трамп назвал Рэя "безукоризненно квалифицированным специалистом".





Трамп обвинил экс-главу ФБР в трусости Кристофер Рэй – юрист фирмы King & Spadling. Председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях. С 2003 по 2005 годы занимал должность помощника генпрокурора по уголовным делам в Минюсте США.

Напомним, 9 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро". В Демократической партии США связывают увольнение Коми с расследованием связей Трампа с Россией.

Источник: korrespondent.net