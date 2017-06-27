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27. 06. 2017

Трамп предложил Сенату кандидатуру нового директора ФБР

 
Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора Федерального бюро расследований, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
О выдвижении Рэя на пост главы ФБР американский лидер официально объявил 7 июня. Трамп назвал Рэя "безукоризненно квалифицированным специалистом".
 
Кристофер Рэй – юрист фирмы King & Spadling. Председательствует в группе, которая специализируется на особых вопросах и правительственных расследованиях. С 2003 по 2005 годы занимал должность помощника генпрокурора по уголовным делам в Минюсте США.

Трамп обвинил экс-главу ФБР в трусости
 
Напомним, 9 мая Трамп уволил Джеймса Коми с поста главы ФБР, заявив, что тот "не в состоянии эффективно руководить бюро". В Демократической партии США связывают увольнение Коми с расследованием связей Трампа с Россией.

Источник: korrespondent.net
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