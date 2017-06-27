На Кипре построят самое большое казино в Европе

Крупнейшее в Европе казино будет построено на Кипре, сообщает Associated Press.
Соответствующее соглашение правительство Кипра подписало с консорциумом из трех компаний. Общая стоимость проекта оценивается в 558 миллионов долларов.
Казино станет центром интегрированного курорта, в нем будет установлено 136 игорных столов и 1200 игровых автоматов. Кроме того, будут построены отель, рестораны и другие сопутствующие заведения.
Напомним, в апреле в Лас-Вегасе произошел пожар в отеле-казино Bellagio, который прославился благодаря фильму 11 друзей Оушена.
Источник: korrespondent.net