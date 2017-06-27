Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июня 2017, вторник, 05:36
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
27. 06. 2017

На Кипре построят самое большое казино в Европе

 
Крупнейшее в Европе казино будет построено на Кипре, сообщает Associated Press.
 
Соответствующее соглашение правительство Кипра подписало с консорциумом из трех компаний. Общая стоимость проекта оценивается в 558 миллионов долларов.
 
Казино станет центром интегрированного курорта, в нем будет установлено 136 игорных столов и 1200 игровых автоматов. Кроме того, будут построены отель, рестораны и другие сопутствующие заведения.
 
Ожидается, что казино даст импульс развитию на Кипре туризма, созданию новых рабочих мест и привлечению налогов в бюджет.

В центре Киева закрыли VIP-казино
 
Напомним, в апреле в Лас-Вегасе произошел пожар в отеле-казино Bellagio, который прославился благодаря фильму 11 друзей Оушена.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.