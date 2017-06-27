Власти Сирии готовят новую химатаку – Белый дом



Режим президента Сирии Башара Асада готовит химическую атаку, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", – говорится в заявлении Белого дома.

В Вашингтоне отмечают, что, "если химическая атака будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока".



Началось расследование химатаки в Сирии



Напомним, в начале апреле США обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, где погибли, по разным данным, около 100 человек. Позже Вашингтон совершил ракетный удар по авиабазе Шайрат, утверждая, что именно оттуда могла быть совершена химатака.

Источник: korrespondent.net