США, Индия и Япония проведут крупнейшие военные учения

США, Индия и Япония проведут в июле крупнейшие военные учения на западе Индийского океана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, передает РИА Новости.

"Наши вооруженные силы ежедневно работают над укреплением сотрудничества в борьбе с террором. И в следующем месяце они объединятся вместе с японскими моряками, чтобы принять участие в крупнейших учениях, которые когда-либо были предприняты на западе Индийского океана", – сказал Трамп.



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Напомним, ранее США и Япония провели военные учения в Японском море.

Источник: korrespondent.net