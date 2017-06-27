Итоги 26.06: "Формула Макрона" и залог за Гужву

Суд США частично отменил блокировку миграционного указа Трампа

Верховный суд США частично отменил блокировку указов президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран. Суд дал возможность вступить в силу некоторым положениям одного из этих указов.

Судьи заявили, что в октябре будут решать, поддерживать ли политику Трампа в отношении мигрантов.

МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за критики военных учений

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за высказываний в отношении белорусско-российско-сербских учений Славянское братство-2017.

Кизим заявил, что на учениях наблюдатели смогли увидеть только "показательный фарс". В белорусском ведомстве высказывания украинского посла назвали тенденциозными.

Порошенко встретился с Макроном

26 июня президент Петр Порошенко посетил Париж, где впервые встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время встречи президентов активно обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе.

Порошенко заявил, что Украина пользуется 100%-й поддержкой Евросоюза, чего никогда раньше не было. По его словам, во время его визита в Париж была достигнуто очень большое количество договоренностей. Порошенко допустил появление "формулы Макрона" для урегулирования конфликта на Донбассе.

Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу.





За Гужву внесли залог в полмиллиона гривен

Заместитель главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы Светлана Крюкова внесла за него залог в размере 544 тысячи гривен. Однако, несмотря на внесенный залог, Гужву оставили еще на одну ночь в СИЗО.

По словам адвоката Елены Лукаш, чиновники территориального управления Государственной судебной администрации города Киева не смогли в понедельник найти время и возможность, чтобы подписать письмо в СИЗО, подтверждающее зачисление суммы залога в казначейство.

Суд над Януковичем снова перенесли

Оболонский районный суд Киева отложил до 29 июня рассмотрение по сути дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Заседание суда длилось всего 35 минут.

Генпрокуратура пообещала Януковичу полную безопасность и круглосуточную охрану при возвращении в Украину.

Председатель правления ПриватБанка Шлапак подал в отставку

Председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак подал в отставку. В пресс-службе финучреждения отметили, что заявление Шлапака уже подано Наблюдательному совету и будет рассмотрено на его следующем заседании в конце июля.

Суд отпустил Насирова до сентября ходить с браслетом

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров будет ходить с электронным браслетом еще два месяца, до 2 сентября. Соответствующее решение принял Соломенский райсуд Киева.

Насиров обязан не покидать пределы места проживания, являться по первому вызову прокурора, суда, судьи, детектива. Кроме того, суд обязал отстраненного главу ГФС сдать паспорта.

Источник: korrespondent.net