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27. 06. 2017

Time назвал Навального в числе 25 влиятельнейших лиц интернета

Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный вошел в число "25 самых влиятельных людей в интернете" по версии журнала Time. В рейтинге издания Навальный находится в одном списке с писательницей Джоан Роулинг, президентом США Дональдом Трампом, фотомоделью Ким Кардашьян, певицами Кэти Перри, Рианной и другими знаменитостями.

"В стране, где практически все средства массовой информации находятся под контролем государства, активист российской оппозиции использовал Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля", – указывается в представлении Time.

В журнале полагают, поскольку Навальному запрещено появляться на государственном телевидении, его кампания должна будет опираться на социальные сети.

Фигуранты списка Time расположены не в алфавитном порядке. Навальный занимает в нем 8-е место, сразу за корейской хип-хоп группой BTS и перед Дональдом Трампом.

Ранее в ЦИК России заявили, что Навальный не может баллотироваться в президенты из-за непогашенной судимости.

Напомним, Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу "Кировлеса" с отсрочкой исполнения приговора на год и 5 месяцев.

Источник: korrespondent.net
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