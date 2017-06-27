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27. 06. 2017

Госдеп: Миграционный указ вступит в силу через три дня

Госдепартамент США начнет выполнять иммиграционный указ президента Дональда Трампа через 72 часа после решение Верховного суда. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты, согласно распоряжению Верховного суда и в соответствии с президентским указом, выпущенным 14 июня 2017, обязуются начать его внедрение спустя 72 часа после поступления (в распоряжение ведомства, – ред.)", – отмечается в заявлении.

Как отмечается, Госдеп предоставит детали выполнения указа после консультаций с американским минюстом и министерством национальной безопасности. Ведомство также обещает информировать партнеров в туристической сфере и работы с беженцами по мере того, как указ выполняется.

Напомним, 26 июня Верховный суд США частично отменил блокировку указов Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран.

Ранее, в середине июня, второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. 

Источник: korrespondent.net
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