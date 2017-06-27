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27. 06. 2017

Суд сегодня рассмотрит продление ареста Сущенко

Лефортовский суд Москвы сегодня, 27 июня, рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно удерживаемому украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"27 июня в 945 Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко", – написал Фейгин.

Накануне президент Украины Петр Порошенко передал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону картину, написанную Сущенко.

"С разрешения жены Романа президент Украины передал президенту Макрону картину, написанную Романом в 2001 году", – сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Напомним, 18 мая Московский городской суд отклонил апелляцию защиты Сущенко на продление его ареста до 30 июня 2017 года. 

Как сообщалось, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.

Источник: korrespondent.net
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