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27. 06. 2017

Израиль атаковал две цели в секторе Газа

Самолеты израильских ВВС в ночь на вторник, 27 июня, нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет по территории Израиля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.

Военный израильский источник отметил, что авиаудары стали "ответом на обстрел регионального совета в районе Шаар-ха-Негев" Израиля.

"Два самолета ВВС Израиля были нацелены на удары по двум военным объектам инфраструктуры террористической организации ХАМАС", – заявил он.

Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты и отметили, что удары были нанесены, по меньшей мере, по трем целям в районах городов Рафах и Газа.

О возможных жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов и авиаударов не сообщается.

Недавно президент Палестины и глава ФАТХ Махмуд Аббас встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, который выразил заинтересованность в возобновлении палестино-израильского диалога о мире в регионе.

Источник: korrespondent.net
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