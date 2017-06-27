В Украине из-за непогоды без света почти 100 сел

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям утром во вторник, 27 июня.

Согласно сообщению, в Хмельницкой области обесточено 32 населенных пункта, в Черкасской – 32, Винницкой – 22.

Кроме этого, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей погиб один человек, повалено 147 деревьев, повреждено 66 кровель жилых домов и 2 объектов социально-бытовой сферы.

Ликвидировали последствия непогоды 68 спасателей с помощью 19 единиц спецтехники.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует потепление до +30...+34 градусов с 26 июня.

Источник: korrespondent.net