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27. 06. 2017

Из CNN уволились три журналиста из-за статьи о связях Трампа с РФ

Три штатных сотрудника CNN уволились на волне скандала со статьей о связях штаба президента Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с российским фондом РФПИ. Как сообщает CNN, в отставку ушли Томас Френк, Эрик Лихтблау и Лекс Харис.

"После удаления истории, опубликованной на CNN.com, канал принял отставки сотрудников, имевших отношение к публикации истории", – сказано в сообщении телеканала.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи".

Отметим, ранее Трамп в Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Россией.

Источник: korrespondent.net
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