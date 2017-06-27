Зам Стеця готова возглавить Мининформполитики

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова готова возглавить ведомство. Об этом она заявила в эфире Свобода слова на ICTV.

Отвечая на вопрос, она отметила, что может стать главой министерства, если Верховная Рада проголосует за отставку нынешнего министра Юрия Стеця.

"(Если Рада, – ред.) согласится с его предложением – проголосует за меня как его преемника – то, наверное, придется нести эту ответственность и двигаться дальше ... Я готова", – подчеркнула Джапарова.

По ее словам, такое решение принять для нее было сложно по разным причинам, однако она готова к этой ответственности. Джапарова считает, что как крымчанка сможет быть эффективной в процессе реинтеграции аннексированного Крыму.

Напомним, 31 мая министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке.

Стець был назначен министром информационной политики Украины 2 декабря 2014 года. 8 декабря 2015 года он подал, однако, 4 февраля 2016 года отозвал заявление.

Источник: korrespondent.net