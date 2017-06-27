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27. 06. 2017

САП: Доказательств вины Манафорта нет

Подписи Манафорта не было ни на одной из страниц «амбарной книги» Партии регионов. А информация о его вине - это пиар-технология. То есть раскрутили то, чего следствие не доказало, и сделали это еще до того, как следствие началось.

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко Назар Холодницкий, глава специализированной антикоррупционной прокуратуры - заместитель генпрокурора, комментируя скандал с получением Полом Манафортом денег от Партии регионов, сообщает телеканал ZIK.

Гость программы отметил, что ранее дело находилось в производстве НАБУ. «Но мы никаких доказательств причастности Манафорта не добыли. Я только констатирую факты. По Манафорту доказательств нет», - заявил Холодницкий.

Поэтому, как отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, производство по «амбарной книге» «регионалов» было направлено для изучения в управление спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

«Мы считаем, что эти записи могут доказывать взаимосвязь тех лиц, которые проходят по этому делу. Поэтому именно так определена подследственность», - констатировал Холодницкий.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что Манафорт получил $1,2 млн от Партии регионов.

Также, в мае 2017 агентство Bloomberg заявило, что Пол Манафорт помог пройти в Раду "Оппозиционному блоку".

Источник: korrespondent.net
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