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27. 06. 2017

Непогода сильно потрепала Каменец-Подольский

В Каменец-Подольском Хмельницкой области сильный дождь с градом и шквальный ветер оборвали линии электропередач, повалили десятки деревьев, затопили улицы. Пострадали крыши многих частных домов. Местный мэр Михаил Симашкевич на своей странице в Facebook выставил фото повреждений, нанесенных непогодой.

По мнению чиновника, люди бессильны перед силами природы. А горожане в комментариях к его посту возмущенно пишут, что год назад, в эти дни был такая же сильная гроза, причинившая немало ущерба. И ливнестоки все также забиты, старые деревья не срезаны, а дороги заасфальтированы без учета возможности осадков. 

 
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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