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27. 06. 2017

ОБСЕ: Возле границы с РФ шла колонна техники

Миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике, которая двигалась возле границы с Россией. Об этом сказано в отчете миссии.

"25 июня вооруженные члены ДНР на блокпосте, расположенном на автодороге E58 к северу от Новоазовска, отказали патрулю СММ в доступе к приграничному району. Патруль Миссии отъехал на 150 метров. Затем к наблюдателям подошел вооруженный член ДНР и заявил, что они могут проехать к Новоазовску, но без дальнейшего продвижение на восток в направление границы с Российской Федерацией", - говорится в отчете.

Затем из офиса СЦКК в Безыменном прибыл российский офицер и уведомил, что команда СММ не может проследовать к приграничному району.

"Наблюдатели обратились к офицеру из СЦКК за содействием оперативному реагированию на данное ограничение. Однако, по его словам, для проезда в восточном направлении СММ необходимо было письменное разрешение от ДНР. Патруль Миссии снова подъехал к блокпосту, но члены ДНР и в этот раз отказали СММ в доступе к приграничному району. Ожидая на блокпосте, наблюдатели заметили колонну машин военного типа, которая двигалась с запада, затем свернула и направилась на север", - добавляют в миссии.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ открыла патрульную базу в Попасной.

Возле патруля ОБСЕ прогремели взрывы

Источник: korrespondent.net
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