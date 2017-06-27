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27. 06. 2017

СМИ: Во взорванном авто погиб сотрудник Минобороны

При взрыве авто в Киеве погиб один человек, пострадал пожилой мужчина, оказавшийся на месте происшествия. Об этом в комментарии журналистам сказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Вследствие этого преступления есть один пострадавший, он погиб. Поскольку он является действующим военнослужащим, то, вероятно, прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое зарегистрировано по ст. 258 "теракт" следственным отделом ГУ Нацполиции в Киеве. Другой пострадавший - пожилой мужчина, его забрала скорая, его жизни ничего не угрожает... Сейчас работают оперативники", - заявил Шевченко.

По предварительной информации, погиб военнослужащий Министерства обороны Украины. Об этом сообщили "Украинской правде" в Минобороны.

Все обстоятельства сейчас выясняются. В правоохранительных органах изданию сообщили, что погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Полиция пока имя погибшего не сообщала.

Напомним, утром 27 июня в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль.

Ранее 23 июня внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался около 10.40 на пересечении улиц Полтавской и Тургеневской в Шевченковском районе. Пострадал предприниматель 1970 года рождения.

Источник: korrespondent.net
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