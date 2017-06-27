Депутат Киевоблсовета не случайно погиб в ДТП – политолог

Авария в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь-Володарка, в которой погиб, в том числе и депутат Киевского областного совета Борис Панченко, произошла не случайно. Так считает политолог Александр Лазарев.

"Во-первых, странно выглядит само происшествие. По словам очевидцев, водитель второго транспортного средства имел возможность уйти на обочину, но по причинам нам неведанным этого не сделал. Во-вторых, не менее трудно объяснить моментальное возгорание автомобилей, именно при лобовом столкновении с указанной скоростью. А вот третий момент, на мое скромное мнение, может послужить как разгадкой первых двух, так и основной причиной ДТП. Состоялся он не во время происшествия и не после, а за два дня до этой страшной трагедии", – отмечает политолог.

По его словам, 22 июня Панченко депутат был одним из инициаторов голосования за обращение к Верховной Раде с требованием принять закон об импичменте президента Петра Порошенко.

"Я не утверждаю, что именно профессиональная деятельность Бориса Панченко стала основной причиной аварии, но как показывает практика независимой Украины – это более чем реально. Как бы то ни было, в нашей стране очень часто происходят странные гибели политиков… убирают либо тех, кто много знает, либо тех, кто представляет опасность… В итоге, исходя из проанализированных фактов, возникает вопрос: кому была выгодна смерть Панченко? И не является ли это ответом власти на брошенный им вызов – мол, забудьте слово "импичмент", нет такого в наших словарях", – констатирует Лазарев.

Напомним, в ДТП 24 июня кроме Панченко погибли еще два человека, кроме того один был госпитализирован в реанимацию.

Источник: korrespondent.net