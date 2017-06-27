В Днепре спасатели получили новую амуницию

В Днепре впервые за более чем 25 лет спасатели получили новое комплексное обновление амуниции. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Составу 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области передали 260 комплектов спецодежды. Всего за последние два года на переоснащение сотрудников мэрия выделила 10,3 млн грн.

Производителем защитных костюмов FHR 009 является известная специализированная австрийская международная компания Rosenbauer. Ее выбрали по результатам тендера среди четырех фирм-поставщиков.

В марте этого года днепровским спасателям также передали 238 комплектов защитных пожарных сапог, шлемов и специальных перчаток - краги. Для Днепра это был первый опыт заказ таких комплектов за рубежом.

Источник: korrespondent.net