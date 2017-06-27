Парубий: Визы с РФ рассмотрят на следующей неделе

Народные депутаты уже на следующей пленарной неделе могут внести проект обращения к правительству по визовому режиму с Россией. Об этом сообщил глава украинского парламента Андрей Парубий во время брифинга, сообщает Эспрессо.
Говоря о вероятности введения визового режима с Россией, он отметил, что для него этот вопрос является очень важным.
"Да, есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабинету министров с введением визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", - подчеркнул Парубий.
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО предложил пропускать россиян через границу с Украиной только по биометрическим загранпаспортам.
МИД о визах с РФ: возможны биометрические паспорта
Источник: korrespondent.net
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