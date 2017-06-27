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27. 06. 2017

Парубий: Визы с РФ рассмотрят на следующей неделе

Народные депутаты уже на следующей пленарной неделе могут внести проект обращения к правительству по визовому режиму с Россией. Об этом сообщил глава украинского парламента Андрей Парубий во время брифинга, сообщает Эспрессо.

Говоря о вероятности введения визового режима с Россией, он отметил, что для него этот вопрос является очень важным.

"Да, есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабинету министров с введением визового режима может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", - подчеркнул Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО предложил пропускать россиян через границу с Украиной только по биометрическим загранпаспортам.

МИД о визах с РФ: возможны биометрические паспорта

Источник: korrespondent.net
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