Щедрость застройщиков знает границы: сколько можно сэкономить на акциях, скидках и рассрочках

В последние годы многие застройщики для привлечения наибольшего количества потенциальных покупателей к своим домам и активизации продаж квартир используют различные маркетинговые приемы: объявляют акции, дают скидки, дарят подарки, сертификаты и т.д. Причем, чем крупнее компания и чем больше она строит жилья, тем дороже подарки. И грех было бы ими не воспользоваться.
Получаем скидку на квадратные метры
Как правило, скидки на квадратные метры застройщики чаще всего приурочивают к знаменательным праздникам. Так, например, группа компаний DanaHoldings к 3 июля — Дню Независимости — подготовила специальное предложение на покупку квартир во всех домах ЖК «Маяк Минска», расположенных вдоль бульвара Пикассо.
Все покупатели, которые решат приобрести здесь квартиру, получают скидку в размере 385 рублей (или $180 в эквиваленте по курсу Нацбанка на 27 июля) на каждый квадратный метр. При этом предложение распространяется всего на 33 квартиры.
Кроме того, к покупке новой квартиры можно привлечь очень выгодный кредитсроком до 20 лет под процентную ставку 9,9%.
Сегодня компания «10 УНР-инвест» дает 5-процентную скидку при покупке готовой квартиры в жилом доме 1А по ул. Рогачевской (бывший военный городок «Уручье»). Но есть одно условие: внести плату за жилое помещение необходимо в течение 3 банковских дней.
Кстати, данный застройщик ведет очень гибкую ценовую политику. В разное время компания предоставляла существенные скидки на квартиры в различных своих проектах.
Компания «Тапас» пошла еще дальше и каждую неделю готовит для своих покупателей новое предложение. Сегодня в агентстве недвижимости «Мегаполис» при условии полной оплаты можно купить готовую 1-комнатную квартиру в монолитном доме 2010 года постройки на ул. Связистов, 11, по сниженной цене на $2 тыс. в эквиваленте. Покупателю, решившему приобрести квартиру, она обойдется не в $44 тыс., а в $42 тыс.
Кроме того, квартиру можно приобрести в кредит под 13,9% годовых или финансовый лизинг под 10,5% годовых, а также в рассрочку на 2 года, но с увеличением стоимости.
Многие застройщики тесно сотрудничают с банками и по совместным индивидуальным программам предлагают своим покупателям кредиты по сниженным процентным ставкам.
Дарить квартиры не готовы, а комнаты — вполне
Крупные компании, которые одновременно реализуют по несколько больших проектов, идут на более серьезные скидки и при покупке многокомнатной квартиры одну комнату предлагают в подарок.
Так, например, ко Дню 8 Марта группа компаний Dana Holdings объявляла акцию и при покупке 3-комнатной квартиры в жилом доме «Марина 5» в комплексе MinskWorld третью комнату давала в подарок.
Начинает входить в практику и такой прием, как «черная пятница». Придя в офис застройщика в определенный день и время, можно с большой скидкой купить новую квартиру.
«Черную пятницу» по реализации квартир в своих домах на пр. Победителей, № 3 по генплану, Дзержинского — Любимова № 12 по генплану, Дзержинского — Любимова № 13 по генплану, Дзержинского — Хмелевского — Щорса № 2 по генплану устраивала компания «Айрон».
В мае текущего года первую ночную распродажу квартир в ЖК D3 провела компания Svitland Development Belarus. Каждый покупатель получил скидку в размере 10% на квадратный метр жилого помещения. Кстати, D3 стал абсолютным победителем премии Realt Golden Key 2017 в номинации «Новостройка года — премиум-класс».
Рассрочки в тренде
Есть много людей, которые хотят купить новую квартиру, но у них не хватает на это средств. Не каждый человек может и способен привлечь к столь дорогостоящей покупке кредит. Понимая это, многие застройщики идут навстречу своим покупателям и предлагают рассрочки платежа.
Одной из первых на рынке новый продукт — рассрочку на 5 лет на квартиры в миниполисе «Каскад» — в свое время предложила компания «ЮНИВЕСТ-М». Затем рассрочка стала активно использоваться и другими застройщиками.
В настоящее время компания «А-100 Девелопмент» при покупке 3-комнатной квартиры в сданном в эксплуатацию 19-этажном доме ЖК «Новая Боровая» предлагает оплатить две комнаты, а за третью рассчитаться в течение двух лет без удорожания ее стоимости. Рассрочка предоставляется на квартиры общей площадью 78 кв.м.
В компании «Тапас» действует беспроцентная рассрочка на квартиры в трех новых секциях ЖК «Мегаполис» под названием «Рассрочка для сына и для дочки», которая предоставляется до 2 лет.
Кроме того, в компании действует программа trade-in. Специалисты агентства недвижимости «Мегаполис» продадут вашу квартиру на вторичном рынке в зачет покупки новой, а застройщик возместит стоимость риэлтерских услуг через дополнительную скидку на любую квартиру в жилых комплексах «Мегаполис», «Браславский» или «Олимпик Парк».
Вдобавок всем покупателям квартир подарят сертификат на покупку мебели для детской комнаты (кровать, компьютерный стол, компьютерный стул, шкаф) на 1 000 рублей от центра интерьерных решений Domani.
Компания «Жилстройкомплект» предоставляет рассрочку платежа на 18 месяцев на квартиры в 3-й и 4-й секциях строящегося жилого дома № 3 ЖК «Грушевский посад». По желанию клиента квартира может быть реализована с полной отделкой, выполненной в современном скандинавском стиле.
Машиноместо в подарок
Не секрет, что все столичные застройщики имеют большие проблемы с реализацией машиномест в подземных паркингах и предлагают различные варианты их реализации или сдачи в аренду.
Сегодня в жилом доме на пересечении улиц Тиражной — Восточной компания «Арэса-Сервис» при полной оплате продает машиноместа в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день заключения договора, эквивалентных $9 тыс. При 50-процентной оплате машиноместо обойдется в $10 тыс., но оставшуюся сумму можно выплачивать равными долями до окончания срока строительства объекта.
В настоящее время можно взять в аренду машиноместо в паркинге № 9 в миниполисе «Каскад».
По льготной цене можно купить машиноместо в ЖК «Славянский квартал» (компания «Внешэкономстрой»). Так, при покупке одного машиноместа цена за 1 кв.м составляет 2 700 рублей. Покупателям двух машиномест цена «квадрата» обходится в 2 100 рублей. При покупке трех и более машиномест цена кв.м снижается до 1900 рублей. Покупая квартиру в жилом комплексе, машиноместо обходится в 1 600 руб./кв.м.
Время от времени появляются даже такие заманчивые предложения от застройщиков, как машиноместа в подарок.
Почему застройщики идут на такие траты
Комментарий в тему
Вадим Тачкин, директор консультационной компании «Вива Капитал» (торговая марка ViVa Invest):
— Есть немало людей, которые хотели бы купить новую квартиру, но по разным причинам либо не могут этого сделать, либо еще не определились со временем. Снижением цен, подарками, скидками, розыгрышами, кредитными продуктами застройщики пытаются стимулировать спрос и побуждать людей совершать покупки.
Кроме того, на рынке существует конкуренция. Зачастую аналогичные квартиры у разных компаний достаточно серьезно отличаются по цене. Чтобы привлечь потребителя к своему товару, объявляются различные акции.
Есть квартиры, которые по разным причинам не находят своих покупателей: они либо большие, либо до окончания срока строительства надо ждать 1-2 года, либо дома строятся не в тех местах, которые предпочитает потребитель. Соответственно, в этих случаях покупатель получает какую-то компенсацию в виде бонусов от застройщиков.
В основном акции проводятся крупными корпорациями, которые одновременно реализуют много проектов, поэтому им постоянно нужен приток денежных средств.
Нельзя сбрасывать со счетов и такие моменты, как градостроительные и планировочные решения объектов. Часто ошибки проектировщиков в концепции проектов по месторасположению, времени реализации, потребительским качествам, а также ценовой политике застройщиков компенсируются бонусами. Если внимательно проанализировать квартиры, на которые даются скидки, то видно, что они, как правило, не востребованы самой широкой покупательской аудиторией со средними и ниже средних доходами. Это менее популярное жилье. Что касается ликвидных квартир, то они чаще продаются без акций.
Акции, конечно, дают свой эффект, правда, кому-то больший, кому-то меньший. Например, мы достигли цели по всем нашим акциям, которые проводили по продаже квартир в ЖК «Уютный квартал». Цены на жилые помещения были снижены до $900/кв.м, и они нашли своих покупателей. Мы за короткое время привлекли нужный нам объем денежных средств для дальнейшего строительства.
Если застройщики не продают квартиры, строящиеся за деньги дольщиков, они вынуждены строить их за свои. Но беда в том, что у них нет собственных денег, иначе они были бы девелоперами. Заказчики строительства пока не настолько богаты, чтобы строить жилье на продажу. Но всем этого хочется, все мы к этому стремимся, но пока не получается.
Может складываться ощущение, что цены у застройщиков были завышены изначально и, предоставляя даже такой бонус, как комната в подарок, они ничего не теряют. Но это не так. Цены на рынке уже давно не завышены. Отчеты показывают, что строительная деятельность не относится к высокодоходному виду ведения бизнеса. Строительные компании имеют небольшую рентабельность. Скорее, работает принцип: если не смог привлечь деньги дольщиков и продать квартиру, заплати за ее строительство сам. Поэтому застройщики ищут различные способы реализации квартир.
Источник: realt.by