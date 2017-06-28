Щедрость застройщиков знает границы: сколько можно сэкономить на акциях, скидках и рассрочках

— Есть немало людей, которые хотели бы купить новую квартиру, но по разным причинам либо не могут этого сделать, либо еще не определились со временем. Снижением цен, подарками, скидками, розыгрышами, кредитными продуктами застройщики пытаются стимулировать спрос и побуждать людей совершать покупки.

Кроме того, на рынке существует конкуренция. Зачастую аналогичные квартиры у разных компаний достаточно серьезно отличаются по цене. Чтобы привлечь потребителя к своему товару, объявляются различные акции.

Есть квартиры, которые по разным причинам не находят своих покупателей: они либо большие, либо до окончания срока строительства надо ждать 1-2 года, либо дома строятся не в тех местах, которые предпочитает потребитель. Соответственно, в этих случаях покупатель получает какую-то компенсацию в виде бонусов от застройщиков.

В основном акции проводятся крупными корпорациями, которые одновременно реализуют много проектов, поэтому им постоянно нужен приток денежных средств.

Нельзя сбрасывать со счетов и такие моменты, как градостроительные и планировочные решения объектов. Часто ошибки проектировщиков в концепции проектов по месторасположению, времени реализации, потребительским качествам, а также ценовой политике застройщиков компенсируются бонусами. Если внимательно проанализировать квартиры, на которые даются скидки, то видно, что они, как правило, не востребованы самой широкой покупательской аудиторией со средними и ниже средних доходами. Это менее популярное жилье. Что касается ликвидных квартир, то они чаще продаются без акций.

Акции, конечно, дают свой эффект, правда, кому-то больший, кому-то меньший. Например, мы достигли цели по всем нашим акциям, которые проводили по продаже квартир в ЖК «Уютный квартал». Цены на жилые помещения были снижены до $900/кв.м, и они нашли своих покупателей. Мы за короткое время привлекли нужный нам объем денежных средств для дальнейшего строительства.

Если застройщики не продают квартиры, строящиеся за деньги дольщиков, они вынуждены строить их за свои. Но беда в том, что у них нет собственных денег, иначе они были бы девелоперами. Заказчики строительства пока не настолько богаты, чтобы строить жилье на продажу. Но всем этого хочется, все мы к этому стремимся, но пока не получается.

Может складываться ощущение, что цены у застройщиков были завышены изначально и, предоставляя даже такой бонус, как комната в подарок, они ничего не теряют. Но это не так. Цены на рынке уже давно не завышены. Отчеты показывают, что строительная деятельность не относится к высокодоходному виду ведения бизнеса. Строительные компании имеют небольшую рентабельность. Скорее, работает принцип: если не смог привлечь деньги дольщиков и продать квартиру, заплати за ее строительство сам. Поэтому застройщики ищут различные способы реализации квартир.