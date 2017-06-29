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29. 06. 2017

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Рубрика «Самые креативные офисы Минска» существует около трех лет. За это время мы объездили десятки рабочих пространств самых разных компаний. Однако мало кто из них говорил открыто о деньгах, рассказывал, сколько стоило создать офис. Компания «Белспецагротранс», которая занимается международными грузоперевозками, честно рассказала, что для создания офиса им понадобилось Br20 тыс.

Стоит обозначить, что компания «Белспецагротранс»построила автотранспортный комплекс с четырехэтажным офисным зданием, расположенный в пределах города, но за кольцевой дорогой. Учитывая род деятельности фирмы, им необходим был не просто офис, а большая территория, где могла бы расположиться внушительная стоянка для грузовых автомобилей, офисное здание, СТО, мойка. Из четырех этажей компания занимает только один, остальные помещения начали сдавать в аренду в начале этого года.

Разузнав все о самом важном, рассмотрим подробнее и сам офис. Экскурсию для нас провел Андрей Гринкевич, заместитель директора компании, которого мы сразу спросили о стоимости комплекса.

— Строительство этого комплекса было дорогостоящим, долгим и кропотливым процессом, так как необходимо было учесть все требования данной отрасли для наших будущих арендаторов. Его площадь около 8 тыс. кв.м. Для нас было важно при строительстве собрать все транспортные услуги в одном месте: и парковка, и ремонтная зона, и мойка, и офис, и склад. Что касается планировки, то у нас есть как офисные помещения для крупных организаций, так и минимальные помещения по 10 кв.м. Из-за уникальности комплекса помещения пользуются спросом и хорошо сдаются, но все еще есть свободные площади. А на мансардном этаже в ближайших планах организовать бизнес-площадку для проведения семинаров в автотранспортной сфере. 

Интерьером офиса занимался дизайнер Евгений Варкович. Нам нравится современный дизайн в стиле лофт, поэтому все отталкивалось от этих предпочтений. В интерьере вы можете заметить преобладание черно-белых цветов, грубых материалов, имитацию бетона, — рассказал Андрей Гринкевич.

Первое, что бросилось в глаза в интерьере, это натуральный кирпич, который просто покрасили. Обычно в офисах встречается плитка под кирпич, здесь же все натуральное. Потолок тоже никак особенно не обработан и в этом его фишка. Пол наливной «под бетон».  

Заходим в кабинет руководителя. Здесь сохранен общий стиль, но примечательные детали — это стулья. Сделаны они из старых автомобильных кресел, которые просто оснастили устойчивой конструкцией. Выглядят такие стулья весьма креативно и необычно, а главное, в них так удобно!

В одном из самых просторных кабинетов в центре установлен дизайнерских стол, сделанный из двигателя грузового автомобиля, на стене нарисован автомобиль — все максимально тематическое. На входе в здание мы заметили бочки из-под масла, куда засыпана теперь земля и высажены цветы — ничего не пропадает даром! 

Сразу возникает резонный вопрос, а как же добираться до работы простым сотрудникам, если офис расположен на окраине города и транспортное сообщение пока не на том уровне, что в центре города? По Минску курсирует бесплатное маршрутное такси от фирмы, которое и доставляет сотрудников на рабочие места, а для автомобилистов есть большая парковка.

По ходу экскурсии также спросили у работников, где же здесь можно поесть? Нам отметили, что в шаговой доступности есть столовая и кафе, где можно сытно пообедать. Плюс в офисе есть своя кухня со всем необходимым — большинство предпочитает разогревать и готовить еду на месте. Были приятно удивлены, что в транспортной компании есть в свободном доступе бутилированная вода, чай, молоко и зерновой кофе для кофемашины.

В офисе есть комнаты переговоров, которые находятся на стадии окончания ремонта. Однако на территории комплекса рядом с лесом есть беседка, где сотрудники собираются, чтобы обсудить дела компании. Переговоры на свежем воздухе — это креативно и современно. 

Источник: realt.by
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