Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Стоит обозначить, что компания «Белспецагротранс»построила автотранспортный комплекс с четырехэтажным офисным зданием, расположенный в пределах города, но за кольцевой дорогой. Учитывая род деятельности фирмы, им необходим был не просто офис, а большая территория, где могла бы расположиться внушительная стоянка для грузовых автомобилей, офисное здание, СТО, мойка. Из четырех этажей компания занимает только один, остальные помещения начали сдавать в аренду в начале этого года.

Разузнав все о самом важном, рассмотрим подробнее и сам офис. Экскурсию для нас провел Андрей Гринкевич, заместитель директора компании, которого мы сразу спросили о стоимости комплекса.