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29. 06. 2017

В Западном поселке продается роскошный особняк «под ключ». Цена квадрата –меньше $500

Мечты минчан о квадратном метре по $500 становятся все ближе к реальности. По крайней мере, на рынке столичной недвижимости иногда появляются такие варианты. Но отнюдь не в сегменте «эконом-класс», как представлялось «ждунам». Мы нашли в базе Realt.by половину роскошного особняка с каминами, террасами и качественным ремонтом «под ключ». Стоимость квадратного метра – всего $486.

Тем не менее, из-за огромного метража такую покупку потянет не каждый: цена вопроса - $175 тыс. Особняк построен в 1992 году из газосиликата и соответствует представлениям о роскоши, характерным для тех лет. Два этажа, арки и атриум, вощеный паркет, в котором отражается интерьер комнат, мраморные камины и драпированные занавески – все это, конечно, не по последней моде, но смотрится дорого и со вкусом.

Общая площадь особняка – 360 кв.м., 100 из них – жилая, 5 раздельных комнат, 3 санузла, почти 16-метровая кухня и несколько светлых, просторных террас, которые больше подошли бы для южного климата, но и в Минске добавят позитива. В цоколе предусмотрен гараж для авто, а также баня с бассейном. Особняк расположен по адресу ул. Айвазовского, 32. Придомовой участок – 2,5 сотки. 

Источник: realt.by
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