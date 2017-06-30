За $25 тыс. на продажу выставлена двухкомнатная квартира в «царском» доме 1900 года постройки. Но есть нюанс

Этот дом находится неподалеку от ст. метро «Грушевка» и являет собой настоящий музей под открытым небом: сруб, из которого он сложен, пережил две мировые войны и две революции. Здесь всего за $25 тыс. на продажу выставлена квартира с двумя раздельными комнатами. Есть только один нюанс – в квартире нет санузла и водопровода.
Дом находится по адресу пер. Автодоровский, 5 и историки относят его к 1900 году постройки. Снаружи он напоминает послевоенный барак, какими до недавнего времени была застроена Грушевка. Но стоит заглянуть внутрь – от иллюзии сходства не остается и следа. Трехметровые потолки, два парадных входа, просторный подъезд и каменная лестница с ажурными перилами, которая за выслугу лет могла бы претендовать на звание музейного экспоната. Для каждой квартиры предусмотрено отдельное кладовое помещение в подъезде, сарай на улице и земельный участок во дворе.
Еще в 2015 году двухкомнатная квартира в этом же доме была выставлена на продажу за $53 тыс. Правда, внутрь были проведены все удобства и сделан качественный ремонт. Собственник признавался: жил бы здесь и дальше, если бы в планах не замаячил скорый переезд за рубеж.
- Расположение очень удобное: тишина, природа, яблоневый сад, и при этом метро в двух шагах. Дом бревенчатый, в квартирах дышится легко. Кроме того, здесь нет проблем с отоплением, как в панельных домах в период межсезонья. Квартира отапливается при помощи газового котла: включаешь, когда захочешь, выключаешь, когда жарко станет.
Во время капитального ремонта к дому подвели канализацию, и некоторые жильцы сами позаботились о том, чтобы провести удобства в дом. В квартире, которая сейчас выставлена на продажу за $25 тыс. нет ни санузла, ни водопровода. Но при желании новый собственник может их соорудить. Без косметического ремонта можно обойтись: антураж небогатый, но вполне жилой.
В любом случае, наслаждаться свежим ремонтом придется недолго: деревянные дома в Автодоровском переулке не имеют статуса историко-культурной ценности и уже включены в генеральные планы на снос после 2020 года. На территорию в границах ул. Железнодорожная – Автодоровский пер. – ул. Автодоровская – Невский пер. – ул. Путейская будут искать инвестора. Но по закону взамен сносимого жилья застройщик должен предоставить квартиру, аналогичную или большую по площади, и по меньшей мере с двумя комнатами.
Источник: realt.by
новость