Адвокаты Гужвы намерены обжаловать его арест

Адвокаты главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы намерены обжаловать нарушения его прав во время ночного задержания в редакции. Об этом сообщил его адвокат Андрей Смирнов, передает 112.ua.

В частности, адвокатов не пускали в редакцию с самого начала обыска. "Нами был вызван наряд полиции для документирования факта не допуска адвокатов для проведения следственных действий. Соответствующее заявление было подано. Оно зарегистрировано. Мы констатировали факт нарушения права на защиту лица, Игоря. Мы констатировали воспрепятствование законной деятельности защитника", - сообщил Смирнов.

Напоминаем, на данный момент задержанного вчера вечером главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву уже перевели в изолятор временного содержания ГУМВД г.Киева на Подоле.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 22 июня в редакции интернет-издания Страна.ua прошел обыск. Был задержан главред издания Игорь Гужва, который якобы вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Позже нардеп от фракции Радикальной партии Дмитрий Линько заявил, что редакция Страна.ua шантажировала его.

23 июня ГПУ заявило, что предъявит обвинение по ст 189. УКУ ч.3 Вымогательство.

Сам Игорь Гужва считает, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

Источник: korrespondent.net