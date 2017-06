Два экс-минчанина превратили голос в музыкальный инструмент

Французский независимый лейбл 9m² Records представил дебютный ЕР проекта N.O.I.R_STERN, который имеет глубокие белорусские корни. В него вошли два экс-минчанина Дмитрий Токарев и Борис Штерн, ныне живущие во Франции и Израиле.

“Don't tell me who i am” – это три трека объединенных общей экосистемой, повторяющей современный мир. Мир по мнению его авторов выполнен в стиле нуар, с серьезной электронно-шумовой составляющей. Звуковые волны, прописанные во Франции на акустических и электронных инструментах дополнены ближневосточными текстами. Все вместе превращается в кукольное кабаре.

«Мы познакомились в самом начале 80х. Последние несколько лет я пристально следил за творчеством Димы. - поделился Борис Штерн – Я слушал его музыку понимал, что в какой-то момент стихи появятся сами. Так и произошло. Три текста, созданные методом автоматического письма, стали частью общей звуковой схемы».

«Я чувствовал, что совместный проект неизбежен, - говорит Дмитрий Токарев. – На наш взгляд “Don't tell me who i am” это переосмысление неоклассической танцевальной культуры в шумовом варианте. Но самое главное то, что мы превратили голос в музыкальный инструмент».

В музыке N.O.I.R_STERN множество уровней. В ней есть политика, отражены экономические проблемы общества, социальная напряженность и общая усталость мира от суеты. Но самое главное, как считают участники проекта, в ней есть любовь к паузам. Которые в обычной жизни почти не слышны.

Скачать альбом можно здесь.