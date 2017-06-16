На старт "Ле-Мана" выйдут десять гоночных автомобилей Porsche

Команды Porsche готовы к легендарной 24-часовой гонке на выносливость в Ле-Мане. 17 и 18 июня 2017 года гонка будет проведена в 85-й раз, и на старт легендарной трассы Circuit des 24 Heures снова выйдут 60 автомобилей и 180 гонщиков. Porsche с 18 победами в общем зачете и 105 победами в классе является самым успешным производителем за всю историю престижной 24-часовой гонки и в этом году тоже имеет широкое представительство.

Притягательность 24 часов Ле-Мана столь же уникальна, как и требования к гонщикам и командам. Это связано не в последнюю очередь с 13,629-километровой трассой «Circuit des 24 Heures», представляющей собой комбинацию гоночной трассы и обычных загородных дорог общего пользования. Легендарными являются повороты, такие как Mulsanne и Tertre Rouge, а также почти пятикилометровая прямая Hunaudières. В списке победителей себя увековечили лучшие мировые гонщики, и даже Голливуд воздвигнул памятник престижной классической марафонской гонке во французской провинции: фильм «Ле-Ман» со Стивом Маккуином в главной роли вышел на экраны в 1970 году и считается лучшим фильмом про гоночный спорт всех времен.

Старт гонки состоится в субботу 17 июня 2017 года в 15 часов по местному времени. Финиш – ровно через 24 часа.

Заводская команда Porsche LMP1 принимает участие в Ле-Мане на двух новых прототипах Porsche 919 Hybrid, которым предстоит упорная борьба с фаворитами чемпионата FIA FEC 2017 сезона – командой Toyota. По итогам трех квалификационных сессий, которые прошли накануне гонки, болид Porsche 919 Hybrid под номером «1» (пилоты Нил Жани, Андре Лоттерер и Ник Танди) и болид Porsche 919 Hybrid под номером «2» (пилоты Эрл Бамбер, Тимо Бернхард и Брендон Хартли) будут стартовать со второго ряда (стартовые позиции №3 и №4).

Вторая заводская команда Porsche – Porsche GT – выступает на двух новых 911 RSR в классе GTE-Pro, где традиционно очень сильна конкуренция. Для 510-сильных гоночных автомобилей, которые были разработаны автоспортивным отделением Porsche в Вайссахе на базе седьмого поколения иконы спортивного автомобиля, «девятьсот одиннадцатого», это будет дебют в самой напряженной автогонке мира. Автомобиль 911 RSR под номером «92» (пилоты Михаэль Кристенсен, Кевин Эстр и Дирк Вернер) начнет гонку с седьмой стартовой позиции, а второй 911 RSR под номером «91» (пилоты Рихард Литц, Фредерик Маковецки и Патрик Пиле) стартуют с тринадцатого места.

Вместе с двумя 919 Hybrid в классе LMP1, а также четырьмя 911 RSR 2015 модельного года, на которых выступает клиентская команда Porsche в классе GTE-Am, всего в Ле-Мане на старт выходят десять Porsche, а также 13 заводских пилотов Porsche и один молодой профессионал.