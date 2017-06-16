Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июня 2017, пятница, 15:48
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
16. 06. 2017

"Паспрабуй...Адчуй": NaviBand записали песню на белорусском языке для Coca-Cola

Адчуй гэта лета па-свойму: Coca-Cola и группа NaviBand представляют песню этого лета.

В 2016 году в Париже Coca-Cola совместно со шведским диджеем Avicii и британо-австралийским певцом Конрадом Сьюэллом представили композицию “Taste the Feeling” для глобальной кампании «Попробуй… Почувствуй».

Песня стала хорошо узнаваемой, и во многих странах была исполнена с участием местных популярных музыкантов. Так, в Греции песню «Попробуй… Почувствуй» исполнила популярная группа Onirama, а в России Илья Лагутенко, L’One и Quest Pistols Show исполнили песню в стиле рок, хип-хоп и поп. 

В Беларуси Coca-Cola решила сотрудничать с молодыми, но уже известными музыкантами – Ксенией Жук и Артемом Лукьяненко (группа NaviBand), которые в мае представили нашу страну на конкурсе «Евровидение» в Киеве. Ксюша и Артем самостоятельно адаптировали текст песни “Taste the Feeling” ("Паспрабуй...Адчуй") на белорусский язык и предложили собственную аранжировку.

«Мы безумно гордимся тем, что у нас появилась возможность нести людям белорусскую культуру в том числе и через рекламу. Мы исполнили эту песню в нашем стиле – так, как мы ее чувствуем», - делится Артем. «Нам очень приятно, что компания Coca-Cola заинтересовалась нами, молодыми исполнителями, что нам доверяют», - говорит Ксюша.

Музыканты очень ждут жаркого лета и верят, что эта яркая песня понравится белорусам.

«Мы приготовили приятный сюрприз всем жителям Беларуси. Впервые Coca-Cola в рамках летней рекламной кампании представляет песню на белорусском языке, в которой команда NaviBand делится эмоциями и отличным летним настроением. Родной язык – это то, чем мы дорожим, что делает нас белорусами.. Адчуй гэта лета па-свойму!», - отметила Наталья Тарасевич, Глава Представительства The Coca-Cola Company в Беларуси.

«25 июня исполняется 20 лет со дня, когда мы выпустили первую бутылку Coca-Cola на нашем заводе в Беларуси. Можно сказать, что за эти годы напиток с мировым именем стал для белорусов родным: потребители нам доверяют и любят Coca-Cola. Песня на белорусском языке – это, в том числе, наш способ сказать белорусам «Благодарим за преданность нашему бренду», - поделился Александр Денисов, генеральный директор Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Для съемки клипа на музыкальную композицию «Паспрабуй…Адчуй» NaviBand проехали по всей стране, чтобы запечатлить знакомые и любимые места Минска, Витебска, Бреста, Могилева, Гродно и Гомеля. Результат совместной работы музыкантов и Coca-Cola уже можно увидеть на сайте coca-cola.by и в соцсетях.

«В основе идеи музыкального ролика - путешествие Артема и Ксюши вместе с Coca-Cola по нашей Беларуси. Это путешествие незабываемо - красивейшие места, удивительные люди, все наполнено светом и теплом. От этого и проект получился таким жизнеутверждающим», - говорит продюсер проекта от агентства «Лео Бернетт Крынь» - Александр Шевелевич.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Шоу-бизнес
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я страшно завидую своему ноутбуку - он то находится в режиме питания, то - в режиме сна...

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.