Один из крупнейших автомобильных брендов Китая пришел на белорусский рынок

Марка Changan пока что мало известна в Беларуси, но компания «РедМоторс» готова доказать белорусским покупателям, что этот производитель не зря входит в топ-4 самых крупных автомобильных групп Китая.

Автомобили Changan являются одними из самых продаваемых на местном рынке, а в мировом табеле о рангах Changan расположился на 18-й строчке.

Каждый день компания продает 8 500 автомобилей в 60 странах, а за год концерн производит 2,9 млн автомобилей и столько же двигателей на более чем 30 заводах. Это не только модели собственной разработки, но и совместное производство с такими грандами, как Mazda, Ford и Suzuki.

К 2020 году компания планирует ежегодно выпускать до 4 млн автомобилей.

В беларуси дилер Changan — компания «РедМоторс», будет продавать компактный кроссовер Changan CS35, который дебютировал на рынке в 2012 году, а в конце 2016 года CS35 пережил рестайлинг.

На белорусском рынке Changan CS35 будет представлен в двух уровнях комплектации — Comfort и Luxe. Кроме того, покупатель может выбрать между версией с механической или автоматической коробкой передач.

Уже в базовая версия Comfort предлагается практически полный набор необходимого для современного автомобиля оборудования. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, систему стабилизации, АБС, систему распределения тормозных усилий, крепления ISOFIX. Это то, что отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, литые диски R16 также являются стандартом для базовой версии.

Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают кондиционер, электроприводы стекол дверей и электрозеркала с подогревом, стереосистема с USB, подогрев передних сидений, складывающаяся в соотношении 60:40 спинка заднего сиденья, система мониторинга усталости водителя. Версия Comfort с АКП оснащается еще и круиз-контролем.

Комплектация Luxe дополнительно включает боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кожаную обшивку сидений, литые диски R17, шторку багажного отсека, розетку 12V в багажнике, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.

Место Changan в мировом автопроме

Автомобили Changan являются одними из самых продаваемых на местном рынке, а в мировом табеле о рангах Changan расположился на 18-й строчке.

Каждый день компания продает 8 500 автомобилей в 60 странах, а за год концерн производит 2,9 млн автомобилей и столько же двигателей на более чем 30 заводах. Это не только модели собственной разработки, но и совместное производство с такими грандами, как Mazda, Ford и Suzuki.

К 2020 году компания планирует ежегодно выпускать до 4 млн автомобилей.

За дизайн этого компактного SUV отвечал Лучано д’Амброзио, бывший главный дизайнер культового ателье Bertone. И в облике CS35 действительно можно рассмотреть черты фирменного стиля итальянского ателье.

При длине 4 160 мм колесная база Changan CS35 растянулась на 2 560 мм. Это позволило предоставить пассажирам, сидящим сзади, большую свободу: человек ростом 180 см спокойно усаживается, не чувствуя стеснения. При этом кроссовер сохранил достойный объем багажника: 348 литров в обычном состоянии и 1058 при сложенных спинках заднего сиденья.

Интерьер Changan CS35 — стильный и лаконичный. То, что нужно городскому и во многом — молодежному кроссоверу. На спортивный характер паркетника намекают висящие вертикально вниз стрелки приборов (как на породистых спортивных авто) и черные кресла с красной прострочкой. Регулировки кресла и рулевого колеса рассчитаны на удобную посадку за рулем водителя любого роста.

Современный алюминиевый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил разработан в британском отделении компании и отвечает экологическим нормам Евро-5. В сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач он позволяет разогнаться до максимальных 180 км/ч. Четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия — надежная и проверенная временем гидромеханическая коробка японской фирмы Aisin с ручным и спортивным режимами. Средний расход топлива с механикой составляет 6,8 литра, с АКП — 7,2 литра на 100 км.

Высокий уровень безопасности — это один из важных факторов, который учитывался при разработке Changan CS35. В строгом краш-тесте C-NCAP, который максимально приближен к краш-тестам по методике Euro NCAP и включает два фронтальных и один боковой удар, а также оценку защиты от хлыстовых травм, кроссовер заработал четыре звезды.

Цены варьируются от 26 351 BYN за Changan 1,6 5MT Comfort до 30 502 BYN за Changan 1,6 4АT Luxe.

Гарантия на автомобили Changan CS35 составляет пять лет либо 150 000 км пробега.

История и факты о Changan

В китайском языке иероглиф chang означает lasting (длительный, постоянный), а an — safety (безопасность). То есть компания продвигает идею lasting safety, что в вольном переводе может звучать как «постоянная безопасность», гарантируя покупателям безопасность при эксплуатации своих автомобилей и удовольствие от владения ими.

Компания Changan имеет более чем 150-летнюю историю и уже 32 года занимается производством и продажей пассажирских автомобилей, являясь при этом самым молодым лидером в китайской автоиндустрии.

В 1959 году по заказу правительства Китая на заводе компании был организован выпуск внедорожника Changjiang Type 46. Таким образом, Changjiang стал самым первым в стране автомобилем промышленного производства.

Первый автомобиль под нынешней маркой Changan появился в 1984 году: это был компактный развозной грузовичок Star, который стал основой развивающейся экономики Китайской Республики.

В 2006 году наименование Changan было утверждено в качестве официального названия бренда и компании-производителя. В том же году Changan начал производство своего первого легкового пассажирского автомобиля — Benny. В 2009 году Changan Benny доехал до базового лагеря на горе Эверест, расположенного на высоте 5 200 метров.

В 2011 году на автосалоне во Франкфурте дебютировал седан Eado. Он привлек внимание потенциальных клиентов в Европе современным и динамичным дизайном. Модель Eado XT признали в Китае самым красивым седаном. Eado возвестил о новой эре в китайской автомобильной промышленности.

В 2012 году Changan выходит в сегмент SUV с двумя моделями серии CS35 и CS75. Эти стильные кроссоверы стали основой растущего рынка спортивно-утилитарных автомобилей.

В настоящее время только под маркой Changan выпускается более двадцати моделей автомобилей: это городские микролитражки, кроссоверы, среднеразмерные седаны, микроавтобусы, минивэны и коммерческие грузовики.

Компания самостоятельно занимается разработкой двигателей своих автомобилей. Высокоэффективные моторы серии Bluecore выполнены из алюминия и отличаются высокой мощностью, низким расходом топлива и экологичностью.