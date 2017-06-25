Проще простого: возврат слуха одной операцией

Уши, как и все органы человека, развиваются внутриутробно. Наружная часть – ушная раковина, зарождается на пятой неделе беременности. Любая болезнь, случившаяся с будущей матерью в этот период, может повлиять на процесс, спровоцировав аномалию.

По статистике, проблемы с наружным или внутренним ухом случаются достаточно часто, 1-2 прецедента на 10 тыс. новорожденных. Такие дети нуждаются в помощи, и доктора всего мира искали менее травматичный способ восстановить здоровье маленькому человеку, чем предыдущий. Их труды дали результат – операция по восстановлению раковины упростилась в разы!

Какие этапы проходил больной до внедрения инновации

Наименьшее число операций, гарантирующих восстановление слуха и форму органа, - две. На первом этапе у больного отбирались хрящи четырех средних ребер, из которых формировалась новая раковина. Потом удалялось все, что помешает установке каркаса. Одновременно врачи подготавливали кожный карман для будущего уха. На втором этапе, считающемся более легким, сконструированный хрящевой протез помещался в уже готовую полость.

Так как подобные операции рекомендуют делать в достаточно раннем возрасте (6-10 лет), нагрузка на организм ребенка была сильной. Несмотря на то, что собственная ткань приживалась почти без осложнений, существовала большая вероятность непохожести одного уха на другое – хрящам трудно придать желаемую форму. Плюс к этому, нельзя исключать риск рассасывания аутоимпланта.

Находки, вводимые клиниками Израиля

Израильские специалисты, по праву считающиеся лучшими в мире, первыми решились реконструировать ушную раковину посредством протеза. Его изготовляют из медицинского полиэтилена, и устанавливают в течение одной операции!

Первое хирургическое вмешательство было произведено подростку 17 лет, имеющему врожденную патологию – отсутствие ушной раковины. В ходе операции пациент получил новый орган, а грудная клетка осталась нетронутой. Прошел год, за который нескольким больным была проведена похожая реконструкция. Все они остались довольны работой хирургов, никаких осложнений отмечено не было.

Преимущества новой методики

Доктор Э. Зильберштейн, являющийся одним из ведущих специалистов в ЛОР-хирургии, отмечает возможность инновационного протеза принимать любую форму. Она в точности повторит очертания имеющегося здорового уха, или станет похожей на матрицу раковины отца или матери (при двусторонней аномалии).

Конечно же, это не главное достоинство такого типа оперативного вмешательства. Основная цель операции – восстановление слуха, достигается путем открытия слухового прохода. При надобности восстанавливаются косточки, воссоздается искусственная барабанная перепонка. Как отметил Э. Зильберштейн, инновационную реконструктивную процедуру можно назначать детям младшего и среднего школьного возраста.

Проведение мастер-классов

Израиль – одна из стран, не только гордящихся достижениями собственных ученых-медиков, но и готовых перенимать чужой опыт. А кто берет, должен возвращать. В рамках программы обмена опытом, клиники, проводящие сложные операции в Израиле, например операции по удалению простаты - https://israel-doctor.info/prostatektomiya-v-izraile/

Специалисты, приехавшие из-за рубежа, имеют возможность наблюдать за работой хирургов, видеть послеоперационных больных. Информация, доступная для изучения, поможет избежать возможных ошибок или побочных эффектов, случающихся при осуществлении определенного типа оперативных вмешательств уже на родине.