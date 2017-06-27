В МТС подвели итоги 15 лет работы: 1 млн абонентов 4G и 31 млн звонков за год

15 лет назад МТС подключил первого клиента, а сегодня услугами компании пользуется большинство населения страны – более 5 200 000 человек, при этом 1 000 000 – абоненты 4G, – сообщили Telegraf.by в пресс-службе оператора связи. Мы собрали несколько фактов из 15-летней работы МТС в Беларуси.

К 15-летию компании в МТС в партнерстве с компанией Huawei полностью модернизировали свою 3G-сеть по всей стране. Особое внимание было уделего улучшению качества связи в регионах: в удаленных поселках, деревнях, вдоль трасс, на популярных туристических маршрутах. Во всех областях страны инженеры МТС обновили оборудование и установили более 3 000 новых базовых станций. В итоге территория покрытия 3G-сетью увеличилась с 40,6% до более чем 96%.

МТС стал первым мобильным оператором Беларуси, который начал предоставлять своим абонентам связь 4G. Сегодня пользоваться LTE-технологией могут абоненты МТС во всех областных городах Беларуси. Сеть охватывает более 50 населенных пунктов страны, а это 75% городских жителей. Кроме того, постоянно увеличивается число клиентов, выбирающих интернет нового поколения. В январе количество 4G-абонентов составляло более 500 000 человек, сегодня – уже более 1 000 000.

Успех – в инновациях, уверены в МТС. «Мы нацелены предоставлять своим абонентам самые инновационные услуги и делаем их доступными для каждого. В основе нашей стратегии лежит диджитализация – создание цифровых услуг, которые позволяют экономить время и делают жизнь комфортнее. Мы развиваем сервисы на базе облачных технологий. Потребителю уже хорошо знакомы МТС ТV, МТС Music, МТС Пресса, МТС ID (электронная цифровая подпись), «Дзеннiк», мобильная библиотека МТС, новое приложение для помощи людям с нарушением зрения «Штурман» и другие проекты. Впервые в Беларуси МТС в сотрудничестве с компанией Cisco развернула облачную платформу, которая предназначена для внедрения цифровых технологий в промышленное производство. А с компаний HUAWEI мы запустили платформу для тестирования Интернета вещей (IoT). Меняется уклад жизни, и мы шагаем в ногу со временем, предлагая комфортные решения для наших клиентов», – говорится в сообщении МТС.

Приоритет – социальным проектам, где главное – забота о людях. Самые известные из них, это «Дети в интернете», «Сети все возрасты покорны», «Планшет с нуля», #МояТренировкаСегодня и другие. В 2017 году в МТС представили новый уникальный для Беларуси сервис «Штурман» – приложение для помощи людям с нарушением зрения. Оно позволяет незрячему человеку в режиме реального времени передавать видео волонтерам, так называемым штурманам, которые помогут, например, выбрать продукты питания в магазине или уточнить расписание транспорта.

Кроме реализации собственных инициатив, МТС активно поддерживает и другие социальные проекты в области образования, спорта, экологии и культуры. При участии мобильного оператора проводятся такие масштабные фестивали, как «Славянский базар в Витебске», «Вечера Большого театра в Несвижском замке», международный фестиваль театров «Белая вежа», международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, компания активно поддерживает Белорусскую ассоциацию гимнастики: при содействии МТС проходят Международный детский турнир по художественной гимнастике Baby Cup, этапы Кубка мира, открытый чемпионат Беларуси и другие.

За 15 лет работы МТС на рынке Беларуси можно найти еще несколько интересных моментов. Так, во время запуска сеть МТС насчитывала 20 базовых станций, в столице и в Национальном аэропорту «Минск». Сегодня связь мобильного оператора обеспечивают более 11 000 станций, сетью МТС покрыто 98,25% территории Беларуси.

15 лет назад в компании работало 202 человека, сегодня число сотрудников насчитывает более 1 500. Почти 500 работников – это сотрудники собственных салонов МТС, а более 200 консультируют абонентов в контактном центре.

Ежегодно салоны МТС посещают более 4 000 000 абонентов. Также МТС входит в топ-10 налогоплательщиков Беларуси.

И в МТС уверены, что их абоненты – самые общительные: за последний год ими сделано 31 440 902 звонков и отправлено 488 637 479 SMS.