Минобразования и МТС продолжат совместные образовательные проекты

Министерство образования Республики Беларусь и мобильный оператор МТС заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию совместных образовательных социально значимых проектов. Во вторник, 27 июня, в день 15-летия компании МТС, соглашение подписали первый заместитель министра образования Республики Беларусь Вадим Богуш и генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Впервые подобное соглашение о сотрудничестве было подписано год назад – 28 июня 2016 года. За это время стороны реализовали ряд крупных проектов. Среди них – «Дети в интернете», который полюбился многим школьникам младших классов. В игровой форме волонтеры рассказывают детям о простых правилах, позволяющих им безопасно пользоваться интернетом. За год к реализации инициативы присоединились более 400 волонтеров по всей Беларуси. Уроки по безопасному поведению в Сети прошли во всех областях страны: Минске, Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, и многих районных городах – Полоцке, Новополоцке, Барановичах, Пинске и других. Силами главного преподавателя проекта Георгия Колдуна и добровольцев обучено более 6500 детей. В планах организаторов – продолжить уроки для младшеклассников и создать программу для учеников средней школы.

Также в рамках соглашения в десяти школах столицы был реализован проект, благодаря которому учителя могут вести онлайн-журнал, ученики – пользоваться онлайн-дневником, а родители – с помощью смартфонов и планшетов в режиме реального времени наблюдать за успеваемостью детей. «Инновационная школа» – это интерактивная платформа для учителей и родителей, которой воспользовались более 7 950 родителей, 5 630 учеников, 688 учителей в 230 классах. В планах по развитию этого проекта – продолжать внедрение такой платформы в новых школах.

Проект, адресованный педагогам, – «Ответственное поведение учителей в сети». Инициатива создана, чтобы помочь преподавателям корректно и без рисков для своей репутации общаться с учениками в интернете. При поддержке и участии МТС были разработаны методические рекомендации, организован семинар для педагогических работников учреждений образования города Минска. В планах на будущий год – провести подобные обучающие семинары в областных центрах страны.

Среди совместных инициатив – Республиканский конкурс инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Он прошел в несколько этапов. В состязании приняли участие более 50 команд из всех регионов Беларуси. Авторы идей дорабатывали их под чутким руководством опытных менторов, руководителей крупных компаний, а затем презентовали жюри. В итоге 13 работ были отмечены как лучшие в различных номинациях.

Кроме того, чтобы развивать уже существующие инициативы, Министерство образования Республики Беларусь и МТС организуют IT-курсы для детей в летних оздоровительных лагерях. Цель нового проекта – показать перспективность IT-сферы для детей, разнообразить их отдых. Планируется, что проект стартует уже этим летом.

– Символично, что заключение соглашения состоялось в день рождения компании МТС. Это знаковое событие наилучшим образом демонстрирует наши ценности и стремления – внедрение инноваций, поддержка социальных и образовательных инициатив. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования мы продолжим реализовывать проекты, которые помогут школьникам, студентам и преподавателям более грамотно использовать технологии в своей жизни и в учебном процессе. Ведь только таким образом – при поддержке и активном участии бизнеса в общественной жизни страны – мы сможем быть еще более эффективными, – отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.