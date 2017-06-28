БПС-Сбербанк будет выпускать карточки UnionPay International

В данный момент БПС-Сбербанк проходит процедуру сертификации в Международной платежной системе UnionPay International, сообщили Telegraf.by в пресс-службе банка.

Данный комплекс мероприятий предусмотрен Меморандумом, который подписали БПС-Сбербанк и UnionPay International. По итогам встречи руководства Банка и UnionPay International, которая состоялась в Минске, стороны озвучили намерение реализовать первые совместные проекты к концу 2017 года.

Сертификация позволит БПС-Сбербанку стать первым белорусским банком, которому будет предоставлена Генеральная лицензия на выпуск линейки карточек (Classic, Gold, Platinum, Diamond) платежной системы UnionPay International с одновременным запуском их обслуживания в банкоматах и платежных устройствах банка. Держатели карт UnionPay International, выпущенных банками других стран, смогут совершать необходимые операции с использованием терминального оборудования БПС-Сбербанка.

«Развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Китая открывает возможности для прихода в страну новых банковских сервисов и услуг наших китайских партнеров. Встреча стала стратегически важным шагом на пути комплексного сотрудничества с UnionPay International, – отметил Председатель Правления БПС-Сбербанка Сергей Инюшин. – Несомненно, возможность обслуживания БПС-Сбербанком карточек UnionPay International предоставит клиентам, которые фокусируются на азиатском регионе, дополнительные преимущества».

UnionPay International (UPI) – дочерняя компания China UnionPay, сосредоточенная на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных денег в 162 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 42 странах, включая Беларусь и достигли уже более 6 миллиардов карт по всеми миру. UPI обеспечивает высококачественные, выгодные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные локальные услуги быстрорастущему числу глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий.