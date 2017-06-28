В Минске откроют семизальный кинотеатр velcom cinema

В Минске откроют семизальный мультиплекс velcom cinema by Silver Screen cinemas. Кинотеатр на 1000 зрителей создан по современным стандартам, аналогичные объекты есть в Дубае, Сан-Франциско и Сеуле, рассказали Telegraf.by в пресс-службе velcom.

Мультиплекс velcom cinema планируется открыть до конца лета в ТРЦ Dana Mall на проспекте Независимости. Он станет одним из самых крупных кинотеатров в Беларуси. Внутри мультиплекса разместятся семь кинозалов – от просторной «арены» на 235 мест до двух VIP-залов для 48 зрителей каждый. Фильмы будут показывать в режиме нон-стоп, перерывы между сеансами составят не более 15 минут.

Мультиплекс velcom cinema будет частью сети Silver Screen, которая уже представлена в торговых центрах Galileo и Arena-City. Цены на билеты будут аналогичны тем, что сейчас действуют в других кинозалах.

Интерьер кинотеатра будет навевать ассоциации с космическим кораблем – столь футуристичным его сделают сочетание стилей hi-tech и минимализма. Для большего антуража прикассовая стойка по форме напоминает пилотируемый модуль из «Интерстеллара».

Дождаться начала показа зрителям предложат в лаунж-зоне с мягкими диванами. Возле касс можно будет приобрести классические закуски: приготовленный на месте свежий попкорн, теплые чипсы начос с соусами и др. А вот кафе кинотеатра будет специализироваться на здоровом питании.

Кинотеатр будет отличать высокотехнологичная «начинка». При отделке кинозалов использованы специальные композитные материалы, которые удерживают звук, а экраны намерено закруглили, чтобы придать большую объемность изображению. В мультиплексе найдут отражение технологии, которые ранее не применялись в Беларуси.

«Открытие кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen развивает нашу концепцию «больше, чем мобильный оператор» – отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко. – Мультиплекс вместе с цифровым ТВ voka позволит нам более активно действовать на рынке мультимедийного контента».