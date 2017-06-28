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28. 06. 2017

Команда по дрифту G-Drive снова одна из лучших в Восточной Европе

В Минске состоялось одно из самых престижных соревнований по дрифту – Кубок Восточной Европы по дрифту. Участие в нем приняли пилоты из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии и США. Специальным гостем соревнований стал победитель Formula Drift USA Челси Дэнофа.

Чтобы попасть в ТОП-24, спортсменам нужно было не только преодолеть траекторию трассы аэропорта Минск-1, но и справиться с погодными условиями. Во время квалификационных заездов начался сильный ливень. Пилоты выполняли судейское задание на мокром покрытии. Из 30 зарегистрированных участников в основную сетку в итоге попали лишь 24.

В основной день соревнований команда G-Drive встретилась в очном заезде на стадии ТОП-8. После ошибки Сергея Сака его сокомандник Денис Клищевский прошел дальше, оставив Сергея в нижней сетке. В следующей стадии соревнований Денис уступил петербуржцу Сергею Кабаргину, после чего сам оказался в нижней сетке, где снова встретился с Сергеем Саком. В этом заезде Сергей не оставил ему шансов пройти дальше.

Сергей Сак, выигрывая у всех соперников, дошел до финала, где встретился с чемпионом Formula Drift – американцем Челси Денофа. Лишь с небольшим преимуществом Челси обошел Сергея. 

Победителями в итоге стали представители трех стран: первое место у звезды американского дрифта Челси Дэнофа, второе – у чемпиона Беларуси 2016 года Сергея Сака, третью ступеньку занял спортсмен из Санкт-Петербурга Сергей Кабаргин.
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