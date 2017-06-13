К 2020 году доноры в Беларуси будут сдавать кровь бесплатно

По информации директора Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко, озвученной им на встрече с журналистами ко Дню донора крови, к 2020 году донорство в Беларуси станет безвозмездным.

Федор Карпенко подчеркнул необходимость формирования культуры безвозмездного донорства в Беларуси. По его мнению, такое донорство, основанное только на желании помочь, является самым безопасным.

Сегодня в Беларуси активны около 95 тысяч доноров, а за последние 2 года их количество увеличилось на 10 тысяч, по данным службы крови. Объем получаемой крови достаточен для Беларуси - на 1000 белорусов приходится 23 литра заготовленной крови. Это соответствует нормативам ВОЗ (не менее 20 литров).

На сегодня, бесплатно сдает кровь каждый четвертый донор. За пятимесячный период в 2017 году лишь 25% донорских сдач крови были бесплатными. Чтобы изменить ситуацию и увеличить процент безвозмездного донорства, планируется внести изменения в закон «О донорстве крови и ее компонентов». В результате изменений, возможно, звание «почетный донор» будут получать только безвозмездные доноры, сообщает БелаПАН

«Почетные доноры» будут иметь определенные льготы, например, внеочередное обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения, отпуск в удобное время и 40-процентную надбавку к минимальному размеру пенсии по возрасту.

Один из почетных белорусских доноров крови, Евгений Черноус, считает, что для донора, помимо понимания значимости донорской крови, важен также материальный аспект. Так как для поддержания здорового образа жизни и питания, необходимого донору, требуются и материальные затраты. Работающему донору также необходимо компенсировать отсутствие на работе в дни сдачи крови, что может создавать известные проблемы с работодателем.