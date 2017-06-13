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13. 06. 2017

"Белавиа" открыла маршрут Калининград — Витебск — Калининград

Авиакомпания "Белавиа" открыла новый маршрут Калининград — Витебск — Калининград.

Авиарейс на самолете Bombardier CRJ200, вместимостью 50 человек, будет совершаться 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время полета - около 1 часа.
Ожидается, что рейс будет востребован не только жителями Витебской области, но и приграничных российских регионов.
 
Витебский аэропорт не обслуживал регулярные рейсы с 2009 года. Сегодня, помимо рейса Калининград — Витебск — Калининград, аэропорт предлагает чартерные рейсы в Турцию и Болгарию (Boeing-737). Ведется работа над организацией рейсов в Черногорию с 2018 года, а также переговоры об открытии регулярного воздушного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщают Витебские вести.
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