"Белавиа" открыла маршрут Калининград — Витебск — Калининград

Авиакомпания "Белавиа" открыла новый маршрут Калининград — Витебск — Калининград.

Авиарейс на самолете Bombardier CRJ200, вместимостью 50 человек, будет совершаться 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время полета - около 1 часа.

Ожидается, что рейс будет востребован не только жителями Витебской области, но и приграничных российских регионов.