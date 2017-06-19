Белорусское мороженое будут продавать в Китае и Канаде

В июле 2017 года первая партия мороженого из Беларуси, произведенного на линиях «Санта Бремор», отправится в Китай. О решении завоевать китайский рынок рассказал на прошедшей пресс-конференции Сергей Недбайло, директор компании «Санта Бремор».

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Последние два года компания «Санта Бремор» усиленно развивает экспортное направление. В 2017 году стартовали поставки мороженого в Канаду, на очереди - Китай.

«Мы очень хотим развивать экспорт, - подчеркнул Сергей Недбайло, - ведь он дает приток валюты и позволяет закупать производственные компоненты в любой стране мира, иметь качественное сырье. Согласно уже подписанному контракту с китайской компанией, уже в июле 2017 года первый контейнер в белорусским мороженым уйдет в Китай. Мы планируем продать на китайский рынок около 300 тонн мороженого до конца года по этому каналу. В перспективе мы планируем на 20% увеличить экспорт до конца будущего года, не ущемляя белорусский рынок».

Руководитель «Санта Бремор» также отметил, что на данный момент ведутся переговоры еще с двумя китайскими компаниями. В октябре представители белорусского производителя посетят Китай для подписания контракта.

Всего в ассортименте мороженого для китайских потребителей 44 наименования. Олеся Елина, начальник отдела маркетинга компании «Санта Бремор», отметила: «Сейчас мы занимаемся регистрацией наших торговых марок на рынке Китая, чтобы не иметь проблем с точки зрения патентного права, подготовить рынок ко входу».

Олеся Елина заметила, что в целях повышения объема экспорта, компания ведет разные направления продуктовой политики. Так, в 2017 году подготовлен новый продукт для рынка России - ванильное мороженое «Беловежская сказка», которое соответствует конкретным требованиям российского рынка и в Беларуси пока продаваться не будет.

Также «Санта Бремор» ведет работу над развитием частных торговых марок для других рынков, что, по словам Олеси Елиной, обеспечивает увеличение объема продаж и экспорта.

В целом, 10% продукции «Санта Бремор» представлено в нескольких странах – России, Израиле, Молдове, Грузии и Канаде.