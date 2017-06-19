Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 14:11
+26°C
Завтра +27°C
+26°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,11
19. 06. 2017

В Беларуси появился пломбир с натуральными сливками

К летнему сезону в линейке мороженого «ЮККИ» появились настоящие пломбиры с отборными натуральными сливками в качестве основного ингредиента состава. Об этом сообщило руководство компании «Санта Бремор» на прошедшей пресс-конференции.

смотрите также Белорусское мороженое будут продавать в Китае и Канаде
 
Олеся Елина, начальник отдела маркетинга компании «Санта Бремор» отметила, что пломбир - наиболее популярный вид мороженого у белорусов: «70 % потребителей импульсного мороженого предпочитают классику, при этом к пломбиру предъявляют самые высокие требования. Мы усовершенствовали его рецептуру с учетом предпочтений потребителей. Мы изучали производство пломбиров по различным рецептам и технологиям, начиная с рецептур 40-х годов. Сливки в качестве основного сырья для изготовления пломбира были выбраны после проведения многочисленных дегустаций мороженого. Мы хотели остаться в рамках наших достижений в области вкуса, но добиться его уже на натуральных сливках».
 
 
Поставщик молочных продуктов для производства мороженого «Санта Бремор» - молочно-товарная ферма «Лесная» сельскохозяйственного УП «Савушкино»
 
 
Компания «Санта Бремор» имеет отдельный цех по выпуску мороженого. 
 
 
Цех введен в эксплуатацию в 2000 году. 
 
 
Развитие направления было продиктовано рядом факторов: сезонности рыбного производства, загрузками мощностей собственной дилерской сети, объективным наличием неудовлетворенного спроса на рынке в то время.
 
 
Сергей Недбайло, директор компании «Санта Бремор», рассказал о том, что в июне 1999 года из производственного цеха компании вышли первые 90 тонн мороженого. В 2000 году цех работал уже на полную мощность, выпуская до 400 тонн мороженого в месяц. На тот момент цех состоял из 2 производственных линий, которые обслуживали порядка 80 человек. За 17 лет появилось 7 мощных линий, позволяющих делать любое мороженое, существующее в мире и 300 сотрудников персонала. Объем производства мороженого составляет сегодня 60 тонн в сутки. Доля производства мороженого в общем объеме выпускаемой продукции в 2016 году составила 8 %. 
 
«Обьемы наших продаж в 2015 году составили 6885 тонн мороженого, - заметил руководитель, - в 2016 – 7059 тонн, на 2017 год планируем прирост на 11%. При этом 90% продукции поставляется на рынок Беларуси, 10% - в Россию, Израиль, Молдову, Грузию и Канаду. В 2017 планируем освоить китайский рынок - это очень перспективно. В целом, сейчас мы занимаем порядка 25% рынка мороженого в Беларуси». 
 
Руководство компании также подчеркнуло, что именно «Санта Бремор» впервые ввел понятие бренда и герметичную упаковку на рынке мороженого в Беларуси. Всего под торговой маркой «ЮККИ» выпускается 60 % мороженого в компании. Ассортимент «ЮККИ» включает более 50 наименований: мороженое в вафельном стаканчике, рожок, эскимо, фруктовый лед, семейное мороженое, мороженое для категории HoReCa и др. Ежегодно весь ассортимент обновляется на 10 %.
 

На производстве мороженого внедрены и сертифицированы система менеджмента безопасности на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) и система менеджмента качества ISO 9001. Процедура сертификации осуществлена в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Это позволяет компании экспортировать продукцию в ближнее и дальнее зарубежье. 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.