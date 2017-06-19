В Беларуси появился пломбир с натуральными сливками

К летнему сезону в линейке мороженого «ЮККИ» появились настоящие пломбиры с отборными натуральными сливками в качестве основного ингредиента состава. Об этом сообщило руководство компании «Санта Бремор» на прошедшей пресс-конференции.

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Олеся Елина, начальник отдела маркетинга компании «Санта Бремор» отметила, что пломбир - наиболее популярный вид мороженого у белорусов: «70 % потребителей импульсного мороженого предпочитают классику, при этом к пломбиру предъявляют самые высокие требования. Мы усовершенствовали его рецептуру с учетом предпочтений потребителей. Мы изучали производство пломбиров по различным рецептам и технологиям, начиная с рецептур 40-х годов. Сливки в качестве основного сырья для изготовления пломбира были выбраны после проведения многочисленных дегустаций мороженого. Мы хотели остаться в рамках наших достижений в области вкуса, но добиться его уже на натуральных сливках».

Поставщик молочных продуктов для производства мороженого «Санта Бремор» - молочно-товарная ферма «Лесная» сельскохозяйственного УП «Савушкино»

Компания «Санта Бремор» имеет отдельный цех по выпуску мороженого.

Цех введен в эксплуатацию в 2000 году. Развитие направления было продиктовано рядом факторов: сезонности рыбного производства, загрузками мощностей собственной дилерской сети, объективным наличием неудовлетворенного спроса на рынке в то время.

Сергей Недбайло, директор компании «Санта Бремор», рассказал о том, что в июне 1999 года из производственного цеха компании вышли первые 90 тонн мороженого. В 2000 году цех работал уже на полную мощность, выпуская до 400 тонн мороженого в месяц. На тот момент цех состоял из 2 производственных линий, которые обслуживали порядка 80 человек. За 17 лет появилось 7 мощных линий, позволяющих делать любое мороженое, существующее в мире и 300 сотрудников персонала. Объем производства мороженого составляет сегодня 60 тонн в сутки. Доля производства мороженого в общем объеме выпускаемой продукции в 2016 году составила 8 %.

«Обьемы наших продаж в 2015 году составили 6885 тонн мороженого, - заметил руководитель, - в 2016 – 7059 тонн, на 2017 год планируем прирост на 11%. При этом 90% продукции поставляется на рынок Беларуси, 10% - в Россию, Израиль, Молдову, Грузию и Канаду. В 2017 планируем освоить китайский рынок - это очень перспективно. В целом, сейчас мы занимаем порядка 25% рынка мороженого в Беларуси».

Руководство компании также подчеркнуло, что именно «Санта Бремор» впервые ввел понятие бренда и герметичную упаковку на рынке мороженого в Беларуси. Всего под торговой маркой «ЮККИ» выпускается 60 % мороженого в компании. Ассортимент «ЮККИ» включает более 50 наименований: мороженое в вафельном стаканчике, рожок, эскимо, фруктовый лед, семейное мороженое, мороженое для категории HoReCa и др. Ежегодно весь ассортимент обновляется на 10 %.