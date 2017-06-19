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19. 06. 2017

12 августа в Минске состоится фестиваль пива и еды A-fest

12 августа, в Лошицком парке Минска с 12.00 до 23.00 пройдет очередной европейский фестиваль пива и еды A-fest - 2017. Как пообещали организаторы фестиваля журналистам на прошедшем 19 июня пресс-ланче, в 2017 году вдвое увеличится фудкорт фестиваля, на котором разместится более 60 точек продажи пива и еды.

A-fest в этом году станет неформальной препати в праздновании 950-летия Минска, и этот факт, по мнению организаторов, является особенным в подготовке и концепции мероприятия.

Хедлайнером A-fest - 2017 станет известный британский исполнитель Джон Ньюман (европейский хит "Love me again"). Также выступят европейский джаз-бэнд De-Phazz и группа Akute из Беларуси, которая исполнит свои самые популярные песни. В качестве специальной гостьи фестиваля, организаторы пригласили украинскую пианистку и певицу Марию Чайковскую.

Как отметила Анна Губкина, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании "Оливария", на целый день площадка фестиваля в Лошицком парке станет открытым и социально-дружелюбным пространством как для минчан, так и для гостей столицы. Вход на территорию фестиваля бесплатный. Перед проведением A-fest в регионах Беларуси планируется провести серию посвященных событию пре-пати.

"Посетители A-fest смогут совершить путешествие во времени: погрузиться в атмосферу прошлого и представить Минск в будущем. - подчеркнула Анна. - На фестивале будет множество развлекательных программ - от ретро-забав до игр, основанных на нейроинтерфейсе. В программе также масштабный пивной квест от "Оливарии" и аудиофлешмоб, гонки на пивных бочках. Специально ко времени проведения фестиваля было приобретено инновационное оборудование, значительно ускоряющее (до 3 секунд) налив пива в бокалы".

Помимо этого, гостей фестиваля ждут развлечения на открытом воздухе, креативные фан-пространства и насыщенная музыкальная программа.

Роман Жигарев, фронтмен группы Akute, гордится за родную страну: "Замечательно, что в Беларуси проводится  такой фестиваль европейского уровня. 10 часов музыки и развлечений, классные исполнители и музыканты, возможность отдохнуть компанией на свежем воздухе... Мы очень рады будем выступить на этом фестивале национального масштаба".

В прошлом году A-fest посетили 80 000 человек. Более обширная программа 2017 года, по мнению организаторов, должна привлечь еще более широкую аудиторию.

 
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