В Минске открывается третий магазин JYSK

22 июня в 10.00 новый магазин датской сети JYSK будет готов принять посетителей по адресу: пр-т Партизанский, 182. По случаю открытия своего третьего магазина в Минске, в этот день компания предоставит 30% скидку абсолютно на все товары. Причем скидка будет действовать не только в новом магазине, но и в двух других магазинах в Минске, а также в интернет-магазине JYSK.

Но в день открытия подарки от JYSK не заканчиваются: 23 июня – скидка 30 % сохраняется на весь текстиль, 24 июня – на все летние товары, а в воскресенье 25 июня – на все одеяла, подушки и матрасы.

На протяжении своей истории, которая берет начало еще в 1979 году, компания JYSK всегда шла навстречу покупателям и предлагала для них самые выгодные цены и широкий ассортимент.

В 1998 году случилась забавная история. Создателю JYSK, Ларсу Ларсену, исполнялось 50 лет. И по случаю юбилея, во всех магазинах сети он провёл акцию «3 типа одеял по 50 крон». Однако, пресса и покупатели все как один восприняли ее «любое одеяло по 50 крон», и новость быстро разлетелась по всем СМИ. Компании не оставалось ничего, как продавать товары именно так, ведь клиенты для нее в приоритете.

JYSK продолжает радовать своих покупателей невероятной щедростью, и 22 июня 2017 года скидка 30% будет распространяться на абсолютно все товары во всех магазинах JYSK.

Это отличный повод заглянуть на открытие, тем более, что в JYSK открылся дачный сезон. В магазинах сети, в том числе в онлайн-магазине JYSK, уже доступен летний сезонный ассортимент товаров.

Стильная и доступная по цене продукция JYSK позволит создать уютную обстановку в саду, на даче или лоджии. В ассортименте представлена самая разнообразная мебель: плетеные скамейки, обеденные столы и стулья, удобные кресла, шезлонги, павильоны, качели. Всего – более 450 артикулов товаров для летнего отдыха и обустройства сада.

Вдохновлённый скандинавским дизайном и стилем, ассортимент магазина рассчитан на людей, которые любят обновлять свой интерьер и знают, как можно создать уют у себя дома. Пространство, простота и отсутствие вычурности — интерьер в скандинавском стиле призван располагать гостей и расслаблять хозяев. Даже само название компании, звучащее на русском, как «Юск», чем-то похоже на «уют».