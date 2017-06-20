БМЗ пояснил результаты антидемпингового расследования

Белорусский металлургический завод дал пояснения о результатах антидемпингового расследования.

По информации БМЗ, Европейская комиссия объявила о введении 5-летней антидемпинговой пошлины на стальную арматуру, произведенную в Беларуси. В компании подчеркнули, что БМЗ, управляющая компания холдинга "БМК" и действующая в рамках установленного законодательства, вынуждена принять это неоднозначное решение и осуществить шаги по корректировке рынков сбыта.

БМЗ более 25 лет поставлял на европейский рынок арматуру, которая использовалась при строительстве и реконструкциях знаковых объектов во многих городах Европы. Годы сотрудничества позволили создать надежные отношения с партнерами.

Ричард Лафф, партнер Van Bael & Bellis, который представлял интересы БМЗв ходе антидемпингового расследования, подчеркнул, что маркетинговая политика БМЗ была верной и справедливой, а даже при учете сомнительных "корректировок" смогли установить "подрыв" цен европейских производителей на уровне всего лишь 2,8%, что означает фактически теже цены на импорт из Беларуси, как и у европейских производителей.

Ричард Лафф также отметил, что причина введения пошлины 10,6% - проведение средних расчетов, исходя из своей практики без учета различий в странах сбыта продукции и временных периодов вместо сопоставления цен по странам по аналогичному периоду. Он заключил, что маржа 10,6%, таким образом, является искусственной.

Однако, по мнению специалистов, антидемпинговая пошлина очень низкая - несмотря на требование Eurofer о 25%.

По информации самого предприятия, заявления СМИ о том, что БМЗ реализовывал свою продукцию по ценам на 58% ниже нормальной рыночной стоимости недостоверны.