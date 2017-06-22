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22. 06. 2017

В парке Тиволи пройдет летняя благотворительная выставка

24 июня Общественное объединение защиты животных «Эгида» и бренд кормов для домашних животных PURINA® приглашают всех неравнодушных минчан на благотворительную выставку бездомных животных «Дорога домой». В парке «Тиволи» 60 кошек и собак из приютов будут ждать своих новых хозяев.

В последнюю субботу июня с 13-00 до 18-00 все гости выставки смогут поближе познакомиться с очаровательными питомцами минских приютов и, возможно, встретить своего четвероного друга. Все животные, которые приедут на мероприятие, здоровы, привиты, стерилизованы и готовы к общению с людьми. Волонтеры с радостью познакомят гостей со своими подопечными, поведают их истории и расскажут об особенностях и характере каждого питомца. Всех, кто примет ответственное решение взять домой пушистого друга, будут ждать подарки от организаторов и бесплатные консультации ветеринара и кинолога, которые объяснят, как правильно ухаживать за питомцем, чтобы сохранить его здоровье.

Во время акции будет работать «Палатка помощи», куда все желающие смогут принести корма, игрушки, амуницию и все, что необходимо для содержания животных, которым пока не повезло найти свою любящую семью.

Для гостей выставки «Дорога домой» на площадках парка будет организована развлекательная программа: выступления белорусских артистов, интересные мастер-классы, конкурсы с призами и моментальные фото на память от бренда PURINA®. А приглашенные аниматоры и аквагример не дадут заскучать самым юным гостям.

PURINA® верит, что людям и питомцам лучше вместе, а потому призывает всех, кому не безразлична судьба домашних животных, присоединиться к международному движению #WeAreBetterWithPets. Каждый может взять на себя обязательство совершить хотя бы одно доброе дело на благо четвероногих друзей, например, поддерживать благотворительные проекты в пользу бездомных животных.
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