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22. 06. 2017

24 июня аквапарк «Лебяжий» приглашает на вечеринку «Summer music»

24 июня с 10 вечера и до 5 утра аквапарк «Лебяжий» приглашает на самую летнюю вечеринку «Summer music»: три танцпола для сумасшедшего отрыва, в том числе и на летней террасе под открытым небом, джакузи и морские волны.

В эту ночь гости вечеринки смогут танцевать под самые горячие хиты этого лета от наших Dj’s. Поднимать настроение также будет animation team и go-go поддержка. Всех гостей ждет захватывающий шоу-показ дизайнерских купальников, танцевальный батл, живая фотозона с очаровательными моделями, разминка с американскими футболистами Zubrs и дополнительные надувные водные аттракционы.

Самые рисковые гости смогут испытать водные зорбы, прокатиться на лунных качелях и попробовать обыграть команду-соперника в водное поло. Только в эту ночь специальные цены на барное меню, водные горки до 2 часов утра, увлекательные активации и дегустации от партнеров аквапарка. 

Самые активные уедут на бесплатном такси с ящиком пенного напитка. Гостям мероприятия, главное, не забывать позировать, ведь на вечеринке будут вездесущие фотографы от ведущих порталов.

На вечеринке у каждого одинокого посетителя будет шанс встретить свою вторую половинку с помощью нарисованного зеленого сердечка, которое будет символизировать зеленый свет для романтических отношений.

Купить билеты можно в кассах аквапарка, а также в 80-ти точках продаж в Минске и в более чем в 250-ти кассах по всей Беларуси. Также билеты можно приобрести в интернете.

Вход на мероприятие: строго 18+

Стоимость: 20р – девушки, 30р – парни.
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