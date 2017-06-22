Офтальмологи выявили патологии зрения у сельских школьников в Гомельской области

Завершился первый этап реализации благотворительного проекта «Я вижу!» в Гомельской области. За два месяца бригадами офтальмологов были обследованы 4889 школьников в пяти районах Гомельской области. Различные патологии зрения были выявлены у 35,99% обследованных детей. При этом у 60,39% из них нарушения зрения были обнаружены впервые.

Уникальный для Беларуси проект по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Гомельского облисполкома. Усилиями организаторов обеспечены необходимые условия для работы двух мобильных бригад врачей-офтальмологов в сельских школах: оборудованы специальные автомобили, приобретено портативное диагностическое оборудование, оплачиваются все расходы, связанные с проектом.

На протяжении первого этапа проекта бригады офтальмологов посетили сельские школы Буда-Кошелевского, Ельского, Житковичского, Кормянского и Наровлянского районов Гомельской области: 90,2% учащихся в них детей прошли диагностику органов зрения. Наиболее часто среди обнаруженных патологий встречались такие диагнозы, как спазм аккомодации и нарушения рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). 32,15% детей, у которых была выявлена сниженная острота зрения, нуждались в очковой коррекции.

«С каждым днем работы врачей в сельских школах проект «Я вижу!» доказывает свою социальную значимость и эффективность, – рассказал директор Белорусского детского фонда Александр Трухан. – Во-первых, проект делает диагностическую помощь детям более доступной. Врачи приезжают прямо в те населенные пункты, где дети живут и учатся. Они могут сразу непосредственно детям и родителям дать необходимые рекомендации и согласовать план лечения, а в более сложных случаях направить ребенка на госпитализацию. Во-вторых, работа врачей позволяет реально оценить состояние зрения у детей, собрать статистические данные и проанализировать их. И самое главное, проект «Я вижу!» – это яркий пример частно-государственного партнерства. Когда общественная организация, коммерческое предприятие и государственные органы и учреждения объединили свои усилия для достижения конкретного результата в деле помощи детям с нарушением зрения. Совместные усилия дают более эффективные результаты».

Все расходы на проект «Я вижу!» оплачены за счет средств, собранных компанией velcom в ходе традиционной благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто». Из своей прибыли с каждого проданного смартфона или планшета в период с 19 по 31 декабря 2016 года компания перечисляла 5 рублей на специальный счет. Итоговая сумма составила 158 140 рублей. Из этих средств и финансируется реализация проекта «Я вижу!» в Гомельской области.

Помимо выявления существующих проблем со зрением у школьников, проект подразумевает оказание дальнейшей помощи – в частности, выдачу рецептов на медикаменты и очки, а в сложных случаях – направлений на консультации и углубленную диагностику в областные и республиканские центры. Также вся информация о состоянии здоровья детей передается в районные поликлиники и классным руководителям, которые при необходимости проводят работу с родителями на местах. Дети с серьезными патологиями остаются под наблюдением врачей.

Кроме того, новой составляющей проекта «Я вижу!» в летний период стала социальная рекламная кампания, направленная на профилактику нарушений зрения. Она стартовала в Минске, Гомеле и Мозыре 21 июня. Билборды с напоминанием о том, почему важно своевременно посещать офтальмолога, стилизованы под известные всем таблицы для проверки остроты зрения, а плакаты на остановках общественного транспорта содержат различные варианты упражнений для зрительной гимнастики, которые незамедлительно может взять на вооружение каждый, кто их увидит. В фокусе данной кампании – в том числе и дети: им предлагается поиграть в игру «Найди 10 отличий», а заодно получить наглядное представление о том, как именно реализуется проект «Я вижу!» на практике.

«С помощью инструментов социальной рекламы мы активно напоминаем не только школьникам, но и людям всех возрастов о простых, легко осуществимых мерах – таких, как выполнение несложных упражнений или регулярные визиты к офтальмологу для проверки зрения, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. – Тем же, кто не имеет возможности с необходимой периодичностью посещать соответствующего специалиста в учреждениях здравоохранения, помогают мобильные бригады проекта «Я вижу!». Важно, чтобы не только врачи и педагоги, но и родители и, конечно, сами ребята, даже самые маленькие, осознавали важность осмотров, помнили о необходимости регулярной проверки зрения и выполнения полученных от врачей рекомендаций».

«Значимость благотворительного проекта «Я вижу!» подчеркивается тем, что заболевания органов зрения в последние годы занимают второе место в общей структуре детской заболеваемости. Именно поэтому так важна и нужна работа по их ранней диагностике и профилактике, – отметила начальник отдела медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Республики Беларусь Людмила Легкая. – Задача проекта – максимально рано выявить отклонения от нормы по зрению детей и предупредить развитие заболеваний. Поэтому и важно то, что проект «Я вижу!» так приближен к детям и родителям и позволяет получить помощь и консультацию на местах. С помощью осмотров, профилактической и информационной работы на местах, пресс-конференций и рекламных акций мы напоминаем о том, что о здоровье нужно заботиться с самого детства».

Врачи-участники проекта «Я вижу!», которые непосредственно проверяют зрение у детей, поделились своими наблюдениями и статистикой. Елена Чайко, врач-офтальмолог УЗ «Мозырская цетральная городская поликлиника» привела пример важности осмотров в рамках проекта. У одной из школьниц во время работы врача была обнаружена периферическая дистрофия сетчатки обоих глаз с разрывом сетчатки на правом глазу. Девочка была срочно направлена в Гомель, где с помощью лазерного оборудования разрывы были ликвидированы.

Елизавета Рыбакова, врач-офтальмолог ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника» обратила внимание, что нарушения зрения вылечить очень сложно, поэтому и со стороны родителей и детей, и со стороны учителей необходима профилактическая работа. Правильное питание, осанка, свет, ограниченное время чтения книг или гаджетов, просмотра телевизора на близком расстоянии – все это может предотвратить развитие патологий.

На протяжении 2016 года обследования детей в рамках совместного проекта «Белорусского детского фонда» и компании velcom «Я вижу!» проводились в Могилевской области. За это время было осмотрено почти 13 тысяч маленьких пациентов. Нарушения зрения были выявлены у 27,3% из них, причем 56,6% от количества осмотренных со сниженным зрением, те или иные офтальмологические заболевания были диагностированы впервые. 1723 ребенка получили рецепты на очки. 17 детей были направлены на оперативное лечение, 44 ребенка записаны на консервативное лечение, 9 детей были направлены на углубленное обследование.

В Гомельской области проект возобновится одновременно с началом нового учебного года. Общее число детей, которые до конца 2017 года пройдут диагностику у врачей-офтальмологов мобильных бригад, составит около 14 тысяч. Офтальмологическое обследование пройдут дети, проживающие в Ветковском, Добрушском, Лоевском, Чечерском, Брагинском, Лельчицком, Петриковском, Октябрьскомй, Хойникском районе Гомельской области.