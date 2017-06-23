Эко-фестиваль "Пастернак" в Минске: всё об органической еде

24 и 25 июня, с 11.00 до 21.00, в Центральном Ботаническом саду пройдет летний экологический фестиваль здорового образа жизни "Пастернак". Евгения Орлова, управляющий партнер проекта, рассказала в интервью Telegraf.by о фестивале, его надеждах и о том, что такое органическая продукция.

- В чем принципиальное отличие фестиваля «Пастернак» от других подобных мероприятий?

- «Пастернак» - единственный в Беларуси экологический фестиваль . У нас есть определенный регламент. На фестивале представлена только вегетарианская продукция. Есть молочные продукты, но производства фермерских хозяйств. Ни мяса, ни яиц, ни продуктов с животными жирами у нас нет.

Из-за строгого регламента приходится многим отказывать в участии. Косметика, представленная на фестивале, обязательно имеет экологические сертификаты и не тестируется на животных, не имеет «химии» в составе.

Те «E-шки», которые разрешены, – например лимонная кислота, – могут присутствовать. Все требования, описанные в регламенте, сильно ограничивают выбор участников. Многие кафе даже делают специальное меню для нашего мероприятия. Мороженое – только органическое, а их лишь 2 вида в Беларуси.

Очень много экопоселений участвует в нашем мероприятии. Они сами выращивают свою продукцию органическим способом земледелия, там, где живут и растят детей. При желании, можно договориться и съездить к ним на экскурсию. Будет Exponenta из России.

Часто после наших фестивалей представленная продукция появляется и в масс-маркете, в отделе здорового питания – это здорово.

VolcoMolco– крупный российский производитель веганских сыров и растительных продуктов. До нашего фестиваля, их никто не знал в Беларуси. Сейчас они приедут второй раз.

У нас нет вредной еды и продукции транснациональных корпораций. Нет сладких напитков и алкоголя. Только Дарида и Протера с питьевой водой и еще новый напиток от Дариды с травами.

- Organic food: коммерческий ход или реальность?

- Органика – да, во многом коммерческий ход. В Беларуси никто не оштрафует производителя, если он на упаковке напишет organic или natural или нечто подобное. В Европе же есть регулирование этого процесса, применяются определенные санкции. Производитель не может поставить на этикетке organic, если это не так. Поэтому мы не верим тому, что пишут на упаковках и действуем согласно регламенту.

Чем отличается , например, органическая косметика от натуральной? Натуральная косметика делается из растительных ингредиентов, при этом сырье закупается, а органическая – косметика из натуральных ингредиентов, выращенных путем органического земледелия на своих полях. Без удобрений и т.д. У нас на мероприятии будет и натуральная, и органическая косметика.

Овощи и фрукты у нас от фермерских хозяйств, и к ним есть определенные требования, такие как, отсутствие удобрений при выращивании, например. В Беларуси пока эта тема не так развита. Ведь есть Комаровский рынок, где можно все купить у бабушки. А в Европе другая ситуация. Белорусам в этом плане больше повезло и проблем с органикой нет.

Но, с другой стороны – в нашей стране нет закона и регулятора. Потребителю не всегда понятно, кто, что и как выращивает у себя на огороде.

Импортные товары у нас все с европейскими сертификатами.

Мы очень тщательно выбирали фермерские хозяйства, так как важен вопрос этичности. Например, козье молоко. Мы лично присутсовали в процессе его изготовления в хозяйстве и только после этого пригласили к нам на фестиваль. Они любят своих животных, хорошо их содержат и не убивают – только делают сыр и молоко.

Согласно белорусскому законодательству, обязательно указывать, какой ароматизатор в составе продукта – натуральный или идентичный натуральному. В России же это не обязательно – достаточно указать просто наличие ароматизатора. Поэтому, в случае с российскими предприятиями, мы самостоятельно изучали и анализировали состав продукта. Без этого мы не допускаем к участию. Многие не знают, что формулировка «ароматизатор, идентичный натуральному» – это чистейшая химия.

Кстати, сотрудники производства детского питания «Топтышка» выращивают сырье сами, на собственных участках, и все проходит у них тщательную проверку, знаю из личного опыта.

- Что необходимо для развития эко-отрасли в Беларуси?

- Мы бы хотели, чтобы мероприятия такого формата были открыты и без платного входа.Чтобы можно было провести такой фестиваль в центре города, как в Австрии например, сделать красивое мероприятие, на которое может прийти любой человек. Но это почти невозможно на данный момент.

У нас в Беларуси много творческих людей, которые бы хотели подобные мероприятия организовывать, однако это очень тяжело. Мы начинаем подготовку за несколько месяцев до фестиваля, поскольку сложно получить разрешение.

Вот сейчас мы организовали фестиваль вместе с Центральным Ботаническим садом, и я очень благодарна им за поддержку. В Парке Челюскинцев и Парке Горького у нас это не получилось. А пытаться организоватьэто у Ратуши – вообще бесполезная затея. Но такие мероприятия не должны быть где-то за МКАДом, они должны быть в городе. То же самое относительно регионов – мы можем провести такой фестиваль в Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, но необходима площадка.

Поэтому моя просьба – дайте нам площадку! Наше мероприятие безалкогольное, доброе и позитивное, оно служит государству.

Все остальные проблемы решаемы: рынок и город в целом развиваются, люди другими становятся. Но необходимо насыщать этот рынок. Это также привлечет и туристов. И есть масса креативных людей, которые готовы помогать и организовывать.

Не обязательно Мингорисполкому лично проводить, мы сами сделаем все на высшем уровне. Уверена, всем это понравится! Давайте сотрудничать.

Что касается законодательного уровня, мне бы хотелось, чтобы имелись экологические сетификаты и регулирование этой деятельности в Беларуси в целом. Чтобы производители не имели права писать на упаковках «organic» , если это не так. Регламентация данной деятельности просто необходима.

Я понимаю, что задача маркетологов – как можно больше продать. Можно написать на упаковке «эко». Но если это не соответствует реальности, это нечестно по отношению к потребителю. Мы руководствуемся принципами честной торговли.

Например, за рубежом, на продуктах есть значки организаций, сертифицирующих производителей на этичность и честность своего бизнеса. Люди обращают внимание на этот значок и лучше покупают продукт. Многие предприятия хотят, что их продукция была таким образом отмечена. И те из них, которым отказала сертифицирующая организация, меняют свои технологии и принципы работы, развиваются в лучшую сторону, чтобы получить значок. Мне бы хотелось бы, чтобы у нас было так же. Посетители магазинов должны знать, что их никто не обманывает.

- Что ждет посетителей фестиваля 24-25 июня?

- У нас на фестивале будет Федерация Воркаута со зрелищной и красивой тренировкой. Ребята будут показывать мастер-классы. Участники получат призы. Будет очень много спортивных зон: йога, цигун, фитнес на батутах и так далее. Поэтому призываю всех приходить в спортивной одежде.

Будет работать зона релакс с акварельным скетчем, где можно поучиться рисовать акварелью.

Поскольку мамы с детьми - наша аудитория, будут работать три детских зоны и Freemarket – тоже экологическая инициатива. Позволяет не выбрасывать вещи, а функционально их использовать и обмениваться. Для детей будут проводиться творческие и развивающие мастер-классы, игры, горки и много всего.

На бьюти-острове будет представлена натуральная косметика, пройдет fashion-показ одежды ecofriendly, в том числе модельер Ольга Барабанщикова представит свою летнюю коллекциею одежды, которую она специально отшила для нашего фестиваля. Я очень жду этого красивого показа с замечательным фуршетом. На острове будут проводиться мастер-классы по приготовлению домашней косметики.

Будет много еды, активных игр, спорта и отдыха. У нас очень много бесплатного - это фишка нашего мероприятия. Мы делаем это для того, чтобы люди пришли и присоединились к нам.

В зоне медитации можно будет пройти специальную релаксирующую программу, два часа которой заменяют семь часов сна. Я уверена, что на «Пастернаке» каждый найдет для себя что-то свое.

Автор: Алевтина СНЕЖИНА