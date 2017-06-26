В Беларуси официально представили китайский автомобиль Changan

Автоцентр «РедМоторс», официальный дилер Suzuki и Mitsubishi, представил на рынке Беларуси автомобильную марку Changan, пока мало известную белорусским автолюбителям. Changan входит в топовую четверку самых крупных автомобильных групп Китая. На российском рынке Changan появился еще два года назад.

Вадим Швайч, директор компании «РедМоторс», уверен, что китайская марка найдет своего потребителя на белорусском рынке. Он отметил, что автомобили Changan в бюджетном сегменте SUV, представленные в автоцентре, отличаются высоким уровнем качества:

«Для начала мы привезли одну модель - CS 35. Главной целью на первое время будет развитие марки Changan на белорусском рынке, построение дилерской сети. Мы строим большие и серьезные планы и хотим сделать так, чтобы бренд Changan стал востребованным среди белорусов. Так же стоит отметить, что задачей «РедМоторс» является и обеспечение каждому покупателю полного спектра условий по сервисному и гарантийному обслуживанию, ремонту, поставке оригинальных деталей и запчастей».

Changan SC35

Компактный кроссовер Changan CS35 дебютировал на рынке в 2012 году и успел заслужить самые лучшие отзывы владельцев, в том числе и в РФ. Автомобиль имеет современный и привлекательный дизайн, провереннаую и надежную механическую часть, просторный салон при компактных размерах и доступную цену и качество.

В конце 2016 года CS35 пережил рестайлинг и стал еще более стильным и безопасным.

За дизайн этого компактного SUV отвечал Лучано д’Амброзио, бывший главный дизайнер культового ателье Bertone. И в облике CS35 действительно можно рассмотреть черты фирменного стиля итальянского ателье. Автомобиль выглядит подтянутым и спортивным, крепко сбитым.

С любого ракурса Changan CS35 выглядит пропорционально, а главное, имеет однозначно узнаваемый фирменный облик.

При длине 4160 мм колесная база Changan CS35 растянулась на 2560 мм. Это позволило предоставить задним пассажирам большую свободу — человек ростом 180 см спокойно усаживается, не чувствуя стеснения. При этом кроссовер сохранил достойный объем багажника — 348 литров в обычном состоянии и 1058 при сложенных спинках заднего сиденья.

Интерьер Changan CS35 лаконичен. То, что нужно городскому и молодежному кроссоверу. На спортивный характер «паркетника» намекают висящие вертикально вниз стрелки приборов (как на породистых спортивных авто) и черные кресла с красной прострочкой. Регулировки кресла и рулевого колеса рассчитаны на удобную посадку за рулем водителя любого роста.

Современный алюминиевый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 113 лошадиных сил разработан в британском отделении компании и отвечает экологическим нормам Евро-5. В сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач он позволяет разогнаться до максимальных 180 км/ч. Четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия — надежная и проверенная временем гидромеханическая коробка японской фирмы Aisin с ручным и спортивным режимами. Средний расход топлива с «механикой» составляет 6,8 литра, с АКП — 7,2 литра на 100 км.

Высокий уровень безопасности — это один из важных факторов, который учитывался при разработке Changan CS35. В строгом краш-тесте C-NCAP, который максимально приближен к краш-тестам по методике EuroNCAP и включает два фронтальных и один боковой удар, а также оценку защиты от хлыстовых травм, кроссовер заработал 4 «звезды».

На белорусском рынке Changan CS35 представлен в двух уровнях комплектации – Comfort и Luxe. Кроме того, покупатель может выбрать между версией с механической или автоматической коробкой передач.

Базовая версия Comfort предлагает практически полный набор необходимого для современного автомобиля оборудования. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, дисковые тормоза на всех колесах, систему стабилизации, АБС, систему распределения тормозных усилий, крепления ISOFIX. Это то, что отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, литые диски R16 также являются стандартом для базовой версии.

Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают кондиционер, электроприводы стекол дверей и электрозеркала с подогревом, стереосистема с USB, подогрев передних сидений, складывающаяся в соотношении 60:40 спинка заднего сиденья, система мониторинга усталости водителя. Версии Comfort с АКП оснащается еще и круиз-контролем.

Комплектация Luxe дополнительно включает боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кожаную обшивку сидений, литые диски R17, шторку багажного отсека, розетку 12V в багажнике, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.

Гарантия на автомобили CHANGAN CS35 составляет 5 лет либо 150 000 км пробега. Стоимость авто - от 25 903 бел. руб.