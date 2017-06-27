ЕБРР открыл кредитную линию для МТБанка на сумму 9 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития открыл для «МТБанка» кредитную линию на развитие микро-, малого и среднего бизнеса в сумме 9 миллионов евро, а также установил новый лимит на МТБанк в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) ЕБРР в размере 10 миллионов долларов США.

Новая кредитная линия для МТБанка является самой крупной инвестицией ЕБРР в Беларуси в 2017 году. Воспользоваться кредитной поддержкой в рамках данной линии может индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, представляющее микро-, малый или средний бизнес.

В рамках Программы содействия развитию торговли (TFP) МТБанк имеет возможность финансировать под гарантию ЕБРР импортные контракты клиентов банка с иностранными контрагентами с привлечением кредитных ресурсов иностранных банков. Установление лимита по программе TFP в размере 10 млн долларов США позволит расширить возможности МТБанка по финансированию внешнеэкономической деятельности клиентов на выгодных условиях с иностранными партнерами.

Ключевым направлением, которое развивает ЕБРР в последние годы, является развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

Джахан Шамсиев, ведущий банкир департамента финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития, отметил, что ЕБРР на данный момент реализует ряд проектов в различных секторах экономики Беларуси: "В банковской сфере усилия команды ЕБРР направлены на развитие торговли, поддержку малого и среднего предпринимательства. ЕБРР повышает конкурентоспособность на рынке: мы поддерживаем сильных игроков, которые внедряют новые продукты и практикуют прогрессивное ведение бизнеса".

По мнению эксперта, МТБанк является одним из самых инновационных и эффективных игроков в финансовой сфере. Поддерживая банк, ЕБРР, таким образом, напрямую влияет на уровень конкурентоспособности на белорусском рынке и развитие МСБ.

МТБанк со своей стороны также уделяет большое внимание частным предприятиям микро-, малого и среднего бизнеса и предлагает гибкие инструменты финансирования для всех клиентов, в том числе и крупного бизнеса.

Андрей Жишкевич, председатель правления МТБанка, подчеркнул, что предприятия МСБ внедряют инновации, создают новые рабочие места и, в конечном счете, приводят к экономическому развитию и процветанию: "Мы стремимся дать максимальные финансовые возможности бизнесу в Беларуси независимо от сегмента и размера, это важно для нашей страны. ЕБРР и МТБанк не в первый раз объединяют усилия для развития этого сектора экономики. Надеемся, что новая кредитная линия откроет еще большие возможности для развития малого и среднего бизнеса, а новые возможности в рамках программы содействия развитию торговли позволят удовлетворить потребности игроков среднего и крупного бизнеса".

Дмитрий Шидлович, финансовый директор МТБанка, рассказал о том, что ЕБРР является стратегически важным бизнес- партнером МТБанка уже на протяжении 11 лет.

"Мы всегда занимали активную позицию в продвижении продуктов ЕБРР в Беларуси. - подчеркнул Дмитрий Шидлович. - Так, в 2011 году МТБанк был первым, кто предложил белорусским компаниям уникальный продукт — «Энерго-кредит», предусматривающий финансирование на реализацию энергоэффективных проектов по программе энергоэффективности ЕБРР с целью сокращения потребления энергии, снижения выбросов углерода и загрязнения окружающей среды. За прошедшее время общая сумма кредитных линий, выделенных банку со стороны ЕБРР, составила более 50 млн долларов США. Заключение нового соглашения является важным шагом в нашем сотрудничестве, а установление нового лимита по программе TFP дает возможность гибкого подхода к структурированию внешнеторговых сделок наших клиентов".